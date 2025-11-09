Trump, ¿dormido durante un acto? Se viralizan imágenes suyas con los ojos cerrados en el Despacho Oval

El contexto Este fin de semana se han comenzado a difundir fotografías del presidente aparentemente dormido durante el anuncio de la reducción de precios de medicamentos para bajar de peso que realizó este jueves.

El jueves, Donald Trump presidió en la Casa Blanca el anuncio de la reducción de precios de los medicamentos para adelgazar Ozempic y Wegovy, tras un acuerdo con las farmacéuticas Novo Nordisk y Eli Lilly. Los precios bajarán de 1.000 y 1.350 dólares a 350 dólares mensuales. Durante el evento, se viralizaron imágenes de Trump con los ojos cerrados, generando especulaciones sobre si se quedó dormido. Sin embargo, la Casa Blanca desmintió estas afirmaciones, asegurando que Trump estuvo activo durante el acto. Las imágenes fueron utilizadas por sus detractores, como el gobernador de California, Gavin Newsom, para criticar al presidente.

¿Se durmió Donald Trump este jueves en el Despacho Oval mientras se anunciaba la reducción de precios a los medicamentos para bajar de peso? Es la pregunta que se están empezando a hacer muchos estadounidenses después de que se hayan viralizado varias imágenes del presidente estadounidense con los ojos cerrados en varios momentos del acto.

Este jueves, el republicano presidió en la Casa Blanca el anuncio de que bajará los precios de los principales medicamentos para adelgazar, Ozempic y Wegovy tras llegar a un acuerdo con las farmacéuticas Novo Nordisk y Eli Lilly. Según el comunicado emitido por la Casa Blanca, los precios de Ozempic y Wegovy bajarán de 1.000 y 1.350 dólares mensuales, respectivamente, a 350 dólares.

Pese a que ya algunas fotografías captaron a un Trump aparentemente dormido, entre el anuncio realizado y el desmayo que sufrió el ejecutivo de Novo Nordisk, Gordon Findlay, durante el acto, nadie destacó el estado del presidente de Estados Unidos durante el evento.

No obstante, este fin de semana se ha empezado a viralizar en redes sociales fotografías que muestran en numerosas ocasiones que Trump tenía los ojos cerrados y, en varios momentos más, parecía esforzarse por mantenerlos abiertos frotándose los ojos.

Unas imágenes de las que ya se han hecho eco los principales detractores del republicano, como el del gobernador de California Gavim Newsom. Su oficina de prensa publicó las imágenes del evento acompañadas del texto "don dormido ha vuelto".

Pese a las imágenes, una de las portavoces de la Casa Blanca, Taylor Rogers, afirmó a 'CNN' que "el presidente no estaba durmiendo": "De hecho, habló durante todo el evento y respondió a muchas preguntas de la prensa durante este anuncio, que representa una reducción histórica en los precios para los estadounidenses de dos medicamentos que ayudan a los estadounidenses que luchan contra la diabetes, las enfermedades cardíacas, la obesidad y otras afecciones. Este anuncio del presidente Trump ahorrará una cantidad significativa de dinero e innumerables vidas estadounidenses, y sin embargo, los medios liberales fracasados ​​quieren impulsar una narrativa basura en lugar de cubrirlo".

