"O me porto bien o me pincho Ozempic": el testimonio de un empresario que usa el fármaco para controlar su peso

'El fenómeno Ozempic: la cara y la cruz', el reportaje de Equipo de Investigación, expone cómo y por qué se ha descontrolado el uso de este fármaco inicialmente diseñado para tratar la diabetes y que hoy muchos utilizan para adelgazar.

Entre los testimonios destaca el de Álvaro Gabarró, un empresario que decidió probar las inyecciones de Ozempic para perder los 10 kilos que había ganado al dejar de fumar. "No podía controlar ese aumento de peso", confiesa en la entrevista.

Cuando comenzó el tratamiento, pesaba 95 kilos. En el momento de la grabación, su peso se había reducido a 88, aunque llegó a bajar incluso hasta los 85 kilos. "Más allá de la imagen, corro más, me encuentro mejor, no estoy adormilado… Estoy más fresco", afirma.

El efecto del medicamento sobre el apetito fue inmediato. "En cenas sociales me tomo medio plato por quedar bien y poco más", reconoce. "Pierdes el hambre. Te sientas a cenar sin apetito".

Gabarró explica que recurre al fármaco de forma puntual: "Cuando veo que me paso, visita al médico, receta y analítica para comprobar que todo está bien, y adelante". Asegura que con este método logra bajar de peso "sin dietas drásticas ni sufrimientos". "Cuando he intentado hacer régimen me aburro y lo dejo", admite.

Sin embargo, también reconoce que el medicamento tiene efecto rebote. "Si no cuidas las formas, vuelves a engordar", explica. "Ahí tengo que decidir: o me porto bien o me aplico Ozempic, que me ayuda a portarme bien".

