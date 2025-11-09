Un alto el fuego sin alto el fuego: Israel ha matado a 241 personas en Gaza en un mes y sigue dificultando la entrada de ayuda

Los detalles Desde la entrada en vigor de la tregua, las fuerzas de Netanyahu han seguido asesinando y la realidad en la Franja sigue siendo la del sonido de las bombas y de los disparos.

Un mes después del supuesto alto el fuego en Gaza, la violencia persiste. Israel ha matado a 241 palestinos, y el enclave sigue sin poder iniciar su recuperación. La ayuda humanitaria apenas ha llegado, con solo el 24% de lo prometido, y los alimentos esenciales brillan por su ausencia. Los gazatíes improvisan refugios con escombros mientras el invierno se acerca y las enfermedades aumentan. La paz del plan de Trump parece una ilusión, con bombardeos y tiroteos continuos. Gaza vive en un limbo, sin experimentar el alto el fuego anunciado, mientras la situación humanitaria se deteriora cada día más.

Ha pasado un mes desde el comienzo del alto el fuego en Gaza. Desde el comienzo, más bien, del supuesto alto el fuego en Gaza. A pesar de esa presunta paz, de este presunto parón en los ataques, Israel ha matado a 241 palestinos en un enclave que, a pesar de las cumbres, de las firmas y de las palabras, sigue sin poder comenzar su recuperación.

Que vive en un limbo que poco se parece a lo que debería ser la paz. Que sigue escuchando el sonido de las bombas y de los disparos de las FDI. Que ve cómo día tras día los muertos en sus calles no paran de aumentar. Porque Israel no ha dejado de matar.

No ha dejado tampoco que la ayuda humanitaria entre en su totalidad. No ha permitido el abastecimiento alimentario para unos gazatíes que siguen sumidos en el terror de Netanyahu. De fondo, la devolución de los rehenes. De fondo, algo que Israel está usando para no cumplir con sus compromisos del plan de Donald Trump.

Mientras la milicia sigue tratando de encontrar los cuerpos de los cinco rehenes restantes, Israel tan solo ha dejado pasar el 24% de la ayuda humanitaria prometida. El contenido, dicen los gazatíes, mucho chocolate y café soluble. Ni rastro de una lista de 350 alimentos esenciales como los lácteos, el pescado o los huevos.

Todo, a escasas semanas de que dé comienzo el invierno. Todo, además, con el bloqueo a la entrada de tiendas de campaña que está provocando que los gazatíes busquen improvisar refugios con mantas o plásticos, o que estén usando los escombros de sus antiguas casas.

La basura, mientras tanto, se acumula por doquier. Los medicamentos escasean y las enfermedades crónicas como el cáncer no dejan de aumentar entre la población de Gaza.

Y es que poco se está notando en Gaza ese alto el fuego. Ese supuesto alto el fuego. Esa paz del plan de Trump que Israel se ha saltado bombardeando día sí y día también el enclave. Que Israel se ha saltado tiroteando a palestinos y a palestinas por acercarse a esa 'línea amarilla' que muchos ni saben dónde está. Es la Franja, es la realidad de la Franja, un mes después de un alto el fuego sin alto el fuego.

