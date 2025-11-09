El fenómeno Mamdani cruza el Atlántico y se convierte en "la esperanza" y "el ejemplo" para la izquierda europea

¿Por qué es importante? En una era en la que las formaciones de ultraderecha están en auge en el Viejo Continente, los progresistas europeos destacan la forma de comunicar del alcalde de Nueva York.

Es el alcalde más joven de Nueva York. Es quien ya se ha convertido en el gran referente del Partido Demócrata en Estados Unidos. En la gran esperanza contra Donald Trump. Es Zohran Mamdani. Es en quien muchos neoyorquinos y neoyorquinas han depositado su confianza y alguien que se ha convertido en un auténtico fenómeno de masas tanto en su país como en el resto del mundo. Como en una Europa, en un Viejo Continente, que le ve como el camino a seguir.

Que está más que pendiente de todo lo que rodea al ya alcalde y en su forma de llegar hasta dónde ha llegado. Porque Europa vive una época en la que las formaciones de ultraderecha están en pleno auge. Porque él, con sus políticas, se ha convertido en el enemigo número uno del trumpismo.

El qué ha pasado, el hecho de su victoria, es algo que destacan desde la izquierda europea. "Nueva York eligió la esperanza en lugar del miedo y la unidad en vez de la división", ha destacado Sadiq Khan, alcalde de Londres.

También en Reino Unido, Los Verdes han estudiado cómo ha llegado Mamdani al triunfo en la ciudad que nunca duerme. "Lo que la hizo destacar fue el mensaje centrado en la accesibilidad económica, la desigualdad y la defensa de las necesidades para mejorar la vida de las personas", ha expresado Zack Polanski, líder de la formación.

Y es que su mensaje no solo ha calado en EEUU, con esa forma fresca y divertida de comunicar sus ideales dirigida tanto a jóvenes como a mayores. Porque en Europa ya se le ve como "un ejemplo para la izquierda". Así lo ha dicho Monon Aubrey, copresidenta de La Izquierda en el Parlamento Europeo: "Hay mucho que aprender de él".

Muchos de los progresistas de Europa acompañaron al ya alcalde de Nueva York en su camino hacia la victoria y ahora, en una era en la que las formaciones de ultraderecha van hacia arriba, ven en Mamdani el ejemplo a seguir.

Uno del que ha sacado pecho Gustavo Petro, presidente de Colombia. El dirigente sudamericano ha afirmado que él ya había hecho en su día lo que el primer edil neoyorquino ha logrado.

