Nuevo capricho de Trump: quiere que el futuro estadio de los Washington Commanders lleve su nombre

Los detalles Según 'ESPN', el presidente de Estados Unidos ha trasladado al dueño del equipo de la NFL la petición para la nueva sede de los Commanders, prevista para 2030, se denomine "Estadio Trump".

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, busca que el nuevo estadio de los Washington Commanders lleve su nombre. Según Adam Schefter de ESPN, la Casa Blanca habría solicitado a Josh Harris, dueño del equipo, que el estadio se llame "Estadio Trump". Este proyecto de 3.700 millones de dólares, previsto para 2030, incluirá un barrio con más de 5.000 viviendas. Trump, conocido por su afán de dejar su huella, también planea construir un 'Arco del Trump' en Washington. Su apellido ya es una marca en hoteles y campos de golf, y ahora busca que un estadio también lo refleje.

Donald Trump tiene sus caprichos y su posición como presidente de Estados Unidos, lejos de hacer que los posponga o renuncie a ellos, hace que ejerza más presión para que se cumplan. Y el último del republicano es que el nuevo estado que planea construir el equipo de la NFL Washington Commanders lleve su nombre.

Según Adam Schefter, periodista de ESPN, la Casa Blanca ya le habría trasladado a Josh Harris, dueño del equipo, la petición. Una nueva ocurrencia del presidente que demuestra, una vez más, su obsesión por pasar a la historia pero disfrutarlo en vida.

El multimillonario proyecto de 3.700 millones de dólares, previsto para 2030, contará con una financiación de al menos 1.000 millones provenientes de las arcas públicas y eso podría hacer que se llamar "Estadio Trump". "Señor presidente, muchas gracias. No estaríamos aquí sin su ayuda, gracias por su liderazgo en lo que respecta al estadio", decía el dueño de los Commanders al republicano.

Pero, además de un estadio, es un gran negocio inmobiliario, ya que en los alrededores se va a desarrollar un barrio completo con más de 5.000 viviendas. "Es nuestra responsabilidad convertirlo en una increíble oportunidad de desarrollo económico", afirma Harris. Ahora bien, para Trump es más bien una ambición personal, aunque el equipo aún no ha hecho comentarios al respecto.

Y no es el único capricho de Trump. Hace unas semanas, el inquilino de la Casa Blanca anunció que también pretende construir en Washington un 'Arco del Trump', inspirado en el arco del triunfo de París: "Me encanta construir cosas y así puedo construir cosas preciosas, ustedes han sido muy generosos".

El presidente estadounidense ya ha hecho de su apellido una marca: hoteles, torres, campos de golf... y ahora busca un estadio que grite 'Trump' en mayúsculas. El estadio de los Washington Commanders podría convertirse en el nuevo escaparate de su marca, un lugar donde cada touchdown podría llevar su apellido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.