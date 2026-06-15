Los detalles El combate por el 80 cumpleaños del presidente de EEUU ha dejado a Topuria con la cara destrozada y con su reino acabado. La guerra en Irán ha dejado a Trump parecido, con heridas visibles, aunque asegura que está intacto y lucha por ocultar sus fracasos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha proclamado un acuerdo con Irán para finalizar la guerra, a pesar de las devastadoras consecuencias: más de 7.000 muertos, 33.000 heridos, y un millón de desplazados. Mientras la ONU advierte que 32 millones podrían caer en la pobreza, 41 magnates de la energía se benefician enormemente, acumulando 20.000 millones de euros desde el inicio del conflicto. Trump, mientras celebra su 80 cumpleaños, intenta ocultar fracasos aparentes, proclamando el control sobre el estrecho de Ormuz, aunque su autoridad es cuestionable. A pesar de sus declaraciones, la retirada de minas en Ormuz podría tardar hasta 2027, evidenciando la complejidad del conflicto y la pérdida de Estados Unidos en otra guerra.

Este lunes, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se ha dedicado a sacar pecho tras llegar a un acuerdo con Irán para el fin de la guerra. Dice que ha ganado, aunque han muerto más de 7.000 personas asesinadas, 33.000 han resultado heridas y haya más de un millón de desplazados. Y seguimos con cifras que hablan de pérdidas, como las 20 escuelas destruidas, 240 centros de salud y 54 museos. La ONU asegura que 32 millones de personas podrían caer en la pobreza por la guerra, por su impacto en el precio de la energía y de los fertilizantes.

Entonces, ¿quiénes han ganado?41 magnates millonariosde la energía que están haciendo caja. Cada 24 horas, se embolsan 260 millones de euros y ya han ganado 20.000 millones de euros extra desde el inicio de la guerra el 28 de febrero.

Según un estudio de Oxfam Intermon, las ganancias de petroleras y gasísticas van a dispararse un 80% y las de empresas de fertilizantes más de un 20%. Ellos son los grandes vencedores de la guerra en Oriente Próximo, beneficiados por el cierre del estrecho de Ormuz.

Así disimula Trump el fracaso

Hemos hablado de lo que dicen que han ganado y de lo que se ha perdido, pero en esta guerra entre EEUU, Israel e Irán, también ha dejado vergüenzas. Fracasos que Trump ha apostado por tapar celebrando a lo grande, según sus gustos, su 80 cumpleaños.

Para ello, se ha celebrado el esperado combate entre el hispano-georgiano Ilia Topuria y Justin Gaethje. La pelea ha dejado a Topuria con la cara destrozada y con su reino acabado. La guerra en Irán ha dejado a Trump parecido, con heridas visibles, aunque Trump asegura que está intacto.

Para tapar Trump sus fracasos, ha decidido hacer lo que mejor se le da: convencer a todos de que él domina la situación, de que él controla a Ormuz. Su mensaje en redes tras anunciar el acuerdo de paz es increíble: "Por la presente, [[LINK:INTERNO|||Article|||6a2fa6228605b0e475613864|||autorizo ​​plenamente la apertura sin peaje del Estrecho de Ormuz]]".

Quizás hay que recordarle al presidente de EEUU que él no controla Ormuz, que es cosa de Irán y que le ha tenido contra las cuerdas durante meses. Trump no tiene capacidad para decidir si el régimen iraní cobra a los petroleros un peaje para poder cruzar las aguas de Ormuz, pero se lo agencia. Incluso pide: "¡Buques del mundo, arranquen sus motores! ¡Que fluya el petróleo!".

Ormuz y el precio del petróleo

Con este anuncio, con el de un acuerdo para dejar a un lado los bombardeos en Oriente Medio, Donald Trump ha conseguido que las bolsas reaccionen de forma positiva. También que baje el precio del petróleo, aunque hay que dejar muy claro que poner en marcha Ormuz no es tan sencillo.

Desde que Trump anunció: "¡Buques del mundo, arranquen sus motores!", solo ha cruzado Ormuz un metanero, un barco indio de la compañía Petronet. Los otros 155 que estaban atrapados, aún no se atreven a moverse.

Un petrolero y su carga valen unos 300 millones de dólares. Por eso, no cruzarán sin un seguro. Algo necesario, pero que las compañías de seguros no van a facilitar hasta que no se retiren las minas presuntamente instauradas en aguas del estrecho de Ormuz.

Según los expertos, retirar las minas llevaría entre 40 y 50 días. Sobre todo preocupan las minas de influencia, ancladas en el fondo marino y que se activan con la presión ejercida por los barcos al pasar. Quizás en unos días se pueda crear un corredor seguro libre de minas, pero los versados aseguran que no volveremos a estar con un tráfico normal en Ormuz hasta 2027.

EEUU ha perdido otra guerra

Por mucho que Donald Trump intente tapar sus vergüenzas y disimular, la realidad es que Estados Unidos ha perdido otra guerra.

Trump ha acrecentado esa leyenda que cuenta que EEUU no es capaz de ganar una guerra desde la Segunda Guerra Mundial. En ese tiempo, los estadounidenses han caído duramente derrotados en Vietnam y en Afganistán.

Esto sin olvidar que ha iniciado campañas que no terminaron con un éxito rotundo ni en Irak ni en Corea y, ahora, tampoco en Irán. Se contentarán con haber ganado algo en la guerra del Golfo en el 91.

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