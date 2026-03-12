No es solo el petróleo y el gas: el bloqueo de Ormuz también afecta a otros productos como fertilizantes para el campo o el helio para fabricar los chips

¿Por qué es importante? El 25% del helio del mundo pasa por el estrecho ahora bloqueado por Irán, y es imprescindible para enfriar los procesos de fabricación de chips y semiconductores. Apple, por ejemplo, no podría fabricar sus iPhone sin ellos.

En los últimos días, el bloqueo del estrecho de Ormuz, resultado de la ofensiva israelí y estadounidense contra Irán, ha generado preocupación por la subida de precios del petróleo y el gas. Sin embargo, otras materias primas cruciales también están en riesgo, como el helio, del cual el 25% mundial transita por este estrecho. Este gas es vital para la producción de chips y semiconductores, esenciales para empresas como Apple y Tesla. Corea del Sur, que fabrica dos tercios de los chips globales, advierte que sus reservas solo durarán seis meses más. Además, el 20% de los fertilizantes también pasa por Ormuz, amenazando la seguridad alimentaria mundial, especialmente en países en desarrollo. La gravedad de estas disrupciones dependerá de la duración del conflicto.

En los últimos días se ha hablado de la subida del precio del petróleo y del gas como consecuencia del bloqueo del estrecho de Ormuz por la ofensiva israelí y estadounidense del pasado 28 de febrero contra Irán. Pero hay otros productos indispensables que no están pasando por el estrecho, como el helio.

Este gas noble, con propiedades únicas que lo hacen indispensable en diversas industrias, corre también el riesgo de convertirse en una materia prima escasa porque el 25% del helio del mundo pasa por el estrecho de Ormuz. Pero no solo corremos el riesgo de quedarnos sin globos, ya que también es imprescindible para enfriar los procesos de fabricación de chips y semiconductores.

Sin chips, Apple, por ejemplo, no podría fabricar sus iPhone ni Tesla sus coches. Y tampoco podrían construirse los gigantescos centros de datos de inteligencia artificial (IA). Esto recuerda a lo que pasó con el colapso comercial en lo peor de la pandemia, y podría repetirse. Ahora mismo, Corea del Sur produce uno de cada cinco chips del mundo, y ya ha avisado de que solo podrá mantener su producción seis meses más con las reservas que tiene almacenadas.

Otra materia indispensable son los fertilizantes, ya que el 20% pasa por ese estrecho. La agricultura mundial depende de esos fertilizantes, pero, sobre todo, la de los países en desarrollo. Una guerra larga podría provocar el mayor colapso en seguridad alimentaria, después del parón por la pandemia, o por la invasión rusa a Ucrania.

Cómo de severa será esta disrupción dependerá de cuánto se alargue el conflicto.

