El IBEX 35 alcanza su máximo histórico: supera los 19.000 puntos tras el acuerdo de EEUU e Irán y la apertura de Ormuz

Los detalles Tras el anuncio del plan para acabar las hostilidades, el principal selectivo español, ha sumado 267,6 puntos, un 1,43 %, hasta fijar su máximo histórico en los 19.032 puntos. Con este repunte, el índice alcanza una revalorización acumulada en lo que va de año del 9,96 %.

Este lunes, el IBEX 35 alcanzó un máximo histórico al superar los 19.000 puntos, impulsado por el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán y la apertura del estrecho de Ormuz. Este acuerdo, firmado tras cuatro meses de conflicto, ha generado optimismo en los mercados europeos y ha provocado un desplome en el precio del petróleo. El principal índice español sumó 267,6 puntos, alcanzando una revalorización del 9,96 % en lo que va de año. Bancos y empresas turísticas lideraron las ganancias, mientras que el sector energético sufrió pérdidas debido a la caída del precio del crudo.

Este lunes, el IBEX 35 ha alcanzado su máximo histórico y ha superado la cota psicológica de los 19.000 puntos por primera vez. El acuerdo entre Estados Unidos e Irán y la apertura del estrecho de Ormuz han tenido un efecto positivo en las bolsas europeas. Porque mientras que en España el IBEX 35 ha aumentado un 1,5%, también han crecido el DAX alemán, el CAC 40 francés y el Nikkei japonés. Y mientras suben las bolsas, el precio del petróleo se desploma.

Porque la Bolsa española se ha visto impulsada por el optimismo tras confirmarse la firma del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, entre Donald Trump y el régimen de los ayatolás tras cuatro meses de guerra. Hay que recordar que esta ofensiva se inició el 28 de febrero, con Estados Unidos e Israel bombardeando Teherán y que, por tanto, se extendió por todo Oriente Medio y por las bolsas mundiales. Los valores bursátiles bajaban y el precio del crudo subía sin cesar.

Pero este lunes, la tendencia ha cambiado. Tras el anuncio del plan para acabar las hostilidades, el principal selectivo español, ha sumado 267,6 puntos, ese 1,43 %, hasta fijar su máximo histórico en los 19.032 puntos. Con este repunte, el índice alcanza una revalorización acumulada en lo que va de año del 9,96 %.

La positiva jornada comenzó con una apertura que llevó al selectivo a marcar un máximo intradía en los 19.152 puntos en los primeros compases de la negociación. Tras tocar ese techo histórico, el índice comenzó a aminorar sus ganancias y se estabilizó en el entorno de los 19.000 puntos con los que cerró.

Los bancos y las empresas vinculadas al turismo han copado la parte alta de la tabla, mientras que el sector energético ha cerrado con pérdidas ante la bajada del petróleo, que retrocede en el caso del brent un 4,9 %, hasta los 83,05 dólares el barril.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido