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Habla pero no dice nada

Trump destaca la "discreción" en sus negociaciones con Irán y recalca que el país está arruinado: "Es como una partida de ajedrez"

¿Qué ha dicho? El presidente de EEUU asegura en 'Axios' que está "negociando parcialmente" con la República Islámica e insiste en que no tienen dinero para pagar a sus tropas. "El bloqueo naval estadounidense ha exacerbado la crisis económica del régimen iraní", apunta.

El presidente de EEUU, Donald Trump. El presidente de EEUU, Donald Trump.Reuters
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Donald Trump habla y habla sobre el posible fin de la guerra en Irán pero nunca dice nada. El presidente de EEUU ha vuelto a ofrecer una entrevista a 'Axios' donde ha destacado el daño económico que su país está haciendo al régimen ayatolá.

Después de meses de ataques militares estadounidenses contra Irán, sanciones y un bloqueo, el republicano ha destacado este domingo que su Administración está observando cómo aumenta la presión económica sobre Irán. "Lo estamos manejando con discreción", señala. "Solo estamos negociando parcialmente con ellos. Simplemente observamos a Irán, con su enorme inflación y la falta de liquidez que sufren", agrega.

El líder estadounidense no duda en hacer hincapié en que Irán se encuentra en una situación económica muy precaria y no tiene dinero para pagar a sus tropas. "El bloqueo naval estadounidense ha exacerbado la crisis económica del régimen iraní", afirma e insiste en que no tienen dinero para pagar a sus tropas.

Irán, Omán y Estados Unidos negocian actualmente un acuerdo que regula el tráfico en el estrecho de Ormuz, y dicho acuerdo lleva varios días pendiente de aprobación. Como parte del nuevo acuerdo, Irán obtendría un control parcial sobre el tráfico en el estrecho, algo que no tenía antes de la guerra.

"Todo saldrá bien"

"Todo saldrá bien. Siempre sale bien. Es como una partida de ajedrez", ha afirmado Trump refiriéndose a las idas y venidas con Irán.

La entrevista también llega después de que Irán presentara este sábado una lista de exigencias que Estados Unidos debe cumplir antes de que Teherán proceda a reabrir el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, entre ellas el fin del bloqueo naval, el levantamiento de las sanciones y el pago de reparaciones de guerra y tras una semana de polémica por la crisis de misiles de Estados Unidos, que tendría una escasez en las reservas que tiene en jaque al republicano.

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