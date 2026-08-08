Irán y Omán, cerca de cerrar un acuerdo para reabrir el Estrecho de Ormuz durante 60 días

Los detalles La nueva ruta pasaría casi en su totalidad por aguas iraníes. Trump, por su parte, niega lo que sería un gran éxito del régimen: "Somos nosotros quienes lo controlamos".

El estrecho de Ormuz podría reabrirse tras meses de incertidumbre debido a los ataques de EE.UU. e Israel a Irán. Irán y Omán están cerca de un acuerdo para permitir el tránsito de buques durante 60 días, aunque el itinerario será diferente al anterior. La entrada será por Irán y la salida por Omán, con la obligación de informar a la Guardia Revolucionaria iraní. La mayoría de la ruta estará en aguas iraníes, lo que sería un logro para Irán, a pesar de la negativa de Trump a reconocerlo. Irán insiste en que la reapertura depende de que EE.UU. acepte sus condiciones y abandone su enfoque intervencionista.

Ormuz podría quedar reabierto de nuevo. Podría volver a ser un lugar en el que los buques transiten con relativa normalidad. Porque llevan meses sin hacerlo. Porque la incertidumbre ha sido lo que más ha predominado en el lugar desde que EEUU e Israel atacasen Irán el 28 de febrero. Ahora, Irán podría estar cerca de cerrar un acuerdo con Omán para que las aguas vuelvan a estar abiertas durante 60 días.

El itinerario, eso sí, sería diferente al que era en el momento en el que pasaba por allí el 20% del crudo mundial. La entrada pasaría por Irán; la salida, por Omán. Eso sí, estos últimos deberán informar en todo momento a la Guardia Revolucionaria del país persa.

Además, casi toda la ruta estará dentro de aguas pertenecientes a los iraníes, algo que de producirse sería un gran logro para el régimen por más que Trump se niegue a reconocerlo.

Por más que el mismo Trump que dijo que la guerra duraría cuatro semanas, cuando se acerca peligrosamente al sexto mes. "No quiero decir que hay acuerdo, pero Ormuz está más o menos abierto. Y lo controlamos nosotros", ha dicho.

En ese sentido, Irán ha reiterado que la reapertura de Ormuz pasa por el hecho de que EEUU acepte sus condiciones y no por esas negociaciones que Irán mantiene con Omán.

"Cuando la parte estadounidense acepte las condiciones de la República Islámica de Irán y abandone su enfoque intervencionista, sin duda se darán las condiciones para la reapertura del estrecho de Ormuz", ha zanjado el portavoz de la Guardia Revolucionaria, Hosein Mohabi, tal y como cuenta la agencia de noticias Tasnim.

Además, ha advertido a Washington de que no intervenga en las conversaciones que los iraníes mantienen con Omán.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido