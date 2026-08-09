Ucrania despide a Oleksi Yukov, el "recolector de almas" que dedicó su vida a recuperar a los muertos de la guerra.

Los detalles El voluntario pisó una mina cuando trataba de recuperar el cuerpo de una persona fallecida, una tarea que había convertido en el propósito de su vida.

Ucrania ha rendido homenaje a Oleksi Yukov, conocido como el "recolector de almas", un voluntario que dedicó más de 20 años a recuperar los restos de soldados y civiles de diversos conflictos. Yukov falleció al pisar una mina mientras cumplía una de sus misiones, actividad que realizaba pese al constante peligro. Desde adolescente, Yukov se comprometió a dar un entierro digno a los fallecidos y a ofrecer consuelo a sus familias. Además de su labor humanitaria, participó en la recuperación de cadáveres rusos para intercambios entre Rusia y Ucrania. Su hija destacó que su trabajo devolvía dignidad y esperanza.

Ucrania rinde homenaje a Oleksi Yukov, conocido como el "recolector de almas", un voluntario que dedicó más de dos décadas de su vida a recuperar los restos de soldados y civiles fallecidos en distintos frentes de guerra.

Yukov murió mientras realizaba una de sus misiones. El voluntario pisó una mina cuando trataba de recuperar el cuerpo de una persona fallecida, una tarea que había convertido en el propósito de su vida y que desarrollaba bajo el riesgo constante de las minas, los drones y la artillería: "Mientras esté vivo, mientras mi corazón lata, seguiré buscando. Llevo haciendo esto desde que era niño. Si sé que has muerto, te encontraré", explicaba Oleksi.

Oleksi comenzó a recuperar cadáveres cuando todavía era adolescente. Su motivación era sencilla: estaba convencido de que todas las personas fallecidas merecen recibir un entierro y que sus familias tienen derecho a saber dónde están sus seres queridos.

Durante más de 20 años, su trabajo le llevó a localizar y desenterrar restos de personas fallecidas en diferentes conflictos. Recuperó cuerpos de hombres asesinados durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero también de víctimas del conflicto del Donbás y de la actual guerra entre Rusia y Ucrania.

Su hija ha definido la labor de su padre como una forma de devolver la dignidad a quienes habían quedado atrás en los campos de batalla: "Ayudó a los muertos y sanó a los vivos. No solo les dio esperanza, sino que los trajo de vuelta", recuerda.

Entre las misiones de Oleksi también estaba la recuperación de cadáveres de soldados rusos. Esos restos podían posteriormente ser entregados a las autoridades para participar en intercambios de cuerpos entre Rusia y Ucrania: "Nos llevamos todos los huesos, luego van al cuartel general y se intercambian. Ya hemos intercambiado 750 cuerpos de rusos".

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