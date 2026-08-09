Treinta años de incógnitas y un único sospechoso: arranca el juicio por el asesinato del rapero Tupac

Los detalles El 7 de septiembre de 1996, Tupac Shakur moría tiroteado mientras viajaba como acompañante en un BMW negro y se dirigía a un club nocturno para una actuación. La Fiscalía considera a Duane 'Keffe D' Davis el principal sospechoso de orquestar el tiroteo.

La muerte de Tupac Shakur en 1996 se convirtió en un símbolo de la lucha contra el racismo y la desigualdad en Estados Unidos. Tres décadas después, el juicio contra Duane 'Keffe D' Davis, considerado por la Fiscalía como el principal sospechoso de orquestar el tiroteo, ha comenzado. El proceso, que se espera dure un mes, no promete resolver el misterio de quién disparó al rapero. 'Keffe D', quien viajaba en el coche desde el que se disparó a Tupac, es uno de los pocos testigos vivos del asesinato. Su confesión en 2019 reveló su presencia en el Cadillac, pero se negó a identificar al tirador, citando el "código de la calle".

Su muerte marcó un antes y un después. Tupac Shakur se convirtió en 1996 en un símbolo de la lucha contra el racismo y la desigualdad en Estados Unidos tras ser tiroteado dentro de su BMW cuando acudía a una actuación en un club nocturno en Las Vegas el 7 de septiembre de 1996.

Ahora, 30 años después de su asesinato y sin un claro culpable, arranca el juicio contra Duane 'Keffe D' Davis, para la Fiscalía el principal sospechoso de orquestar el tiroteo mortal y que se enfrenta a una condena de cadena perpetua.

Tras tres décadas el asesinato del artista de Harlem sigue siendo un misterio y no parece que este proceso judicial vaya a arrojar más luz. Después de que este domingo se eligiera al jurado que decidirá el futuro de 'Keffe D', este lunes da comienzo un proceso que durará aproximadamente un mes y en el que no se sabe quién apretó el gatillo y tampoco se espera que se vaya a resolver.

El principal acusado viajaba en el coche desde el que dispararon a Tupac, aunque no fue quien disparó. Según el Ministerio Público fue quien dio las órdenes y proporcionó el arma. Actualmente, además, 'Keffe D' es uno de los pocos que presencio el mítico asesinato que sigue con vida.

Durante la noche del asesinato, Tupac acababa de ver a Mike Tyson noquear a Bruce Seldon junto a Marion 'Suge' Knight, cofundador, junto a Dr. Dre y otros productores, de Death Row Records. Knight conducía el vehículo en el que viajaba el rapero cuando, al detenerse en un semáforo en rojo, un Cadillac blanco abrió fuego contra ellos. Los disparos mataron al rapero e hirieron también al conductor.

Las declaraciones de Davis, ¿una confesión?

El caso se mantuvo estancado durante años, hasta que Duane Davis, líder de la banda South Side Compton Crips, comenzó a hacer declaraciones públicas en entrevistas sobre su participación en la muerte de Tupac. Estas declaraciones le llevaron directo al banquillo, donde se sentará tras tres décadas del suceso.

En sus memorias, publicadas en 2019, reveló que se encontraba dentro del Cadillac desde el que se abrió fuego, concretamente como copiloto, y descartó revelar quién realizó los disparos alegando el "código de la calle".

La muerte del artista de Harlem también supuso el fin del enfrentamiento entre dos discográficas vinculadas a la guerra de bandas.

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