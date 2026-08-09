Sequía en el Reino Unido, el Danubio sin agua y toda Italia en aviso rojo: Europa, ante una ola de calor generalizada sin precedentes

El dato En Eslovaquia, República Checa, Austria y Hungría se han superado los 40 grados este fin de semana, registrando algunas de sus ciudades las temperaturas más altas de su historia.

Europa está enfrentando el verano más caluroso de su historia reciente, con olas de calor impactando a todo el continente. Italia sufre una de las olas más prolongadas, agravada por la evacuación de un edificio en Roma debido a un incendio, dejando a 200 personas, incluidos 100 niños, en la calle soportando 40 grados. Un niño ha sido hospitalizado en estado grave. La ONU ha pedido a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que busque soluciones, mientras 25 ciudades están en aviso rojo. Este calor extremo también afecta a Eslovaquia, República Checa, Austria, Hungría y el Reino Unido, provocando sequías sin precedentes.

Europa está viviendo el verano más caluroso de su historia reciente. Encadenando una ola de calor tras otra, no hay un solo país en el viejo continente que se libre de las temperaturas extremas, y aquellos que no están preparados para soportarlas están pasándolo especialmente mal.

Italia está viviendo en los últimos días una de las olas de calor más prolongadas de lo que va de siglo. Una ola que ha coincidido con la evacuación de un edificio en Roma por un pequeño incendio. Ante esta situación, unas 200 personas, entre ellas 100 niños, están teniendo que sobrevivir a temperaturas de 40 grados en la calle con un solo ventilador.

Lo que comenzó como una evacuación se ha convertido en un desahucio. Con familias obligadas a acampar en la acera en condiciones extremas. Un niño de un año y medio ha sido trasladado de urgencia al hospital en estado grave tras desplomarse debido al calor abrasador.

Mientras tanto, la primer ministra italiana, Giorgia Meloni, no ofrece ninguna solución, por lo que la ONU ha instado a las autoridades transalpinas a buscar una alternativa en un momento en el que hasta 25 ciudades italianas están en aviso rojo por altas temperaturas.

Un calor que se replica en Eslovaquia, República Checa, Austria y Hungría, que han superado los 40 grados este fin de semana, algo muy pocas veces visto. De hecho, este fenómeno ha dejado una sequía sin precedentes en el río Danubio a su paso por Budapest, alcanzando niveles mínimos históricos.

La sequía también ha afectado al Reino Unido, dejando que sus tradicionales paisajes verdes se conviertan en auténticos secarrales completamente amarillos. Son las consecuencias de un fenómeno, el del calor extremo, que ya no es simplemente cosa de los países del sur de Europa.

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