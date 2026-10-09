El Pentágono retransmitirá en directo la ejecución por fusilamiento del autor del tiroteo de Fort Hood

Nidal Hasan, acusado de matar a 13 personas y herir a 31 en un tiroteo ocurrido en noviembre de 2009 en Fort Hood, aparece en una fotografía de archivo

El contexto Nidal Hasan fue condenado a muerte por matar a 13 personas. La ejecución tendrá lugar en Fort Hood el 3 de diciembre, según Hegseth. Las ejecuciones nunca se han televisado en EEUU.

Estados Unidos planea retransmitir en directo la ejecución por fusilamiento de Nidal Hasan, un expsiquiatra del Ejército condenado por el asesinato de 13 personas en Fort Hood en 2009. Esta será la primera ejecución militar por fusilamiento desde 1945. El evento, programado para el 3 de diciembre, se transmitirá desde la misma base donde ocurrió el tiroteo, generando un intenso debate sobre la pena de muerte en el país. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, justificó la decisión como un recordatorio de las graves consecuencias de tales actos. La ejecución ha sido aprobada por el presidente Donald Trump, siguiendo las recomendaciones del Pentágono. Expertos critican la transmisión en vivo, considerándola una decisión "extremadamente extraña" y sin precedentes en la historia militar estadounidense.

Estados Unidos retransmitirá en directo la próxima ejecución por fusilamiento, a cargo del Ejército, del hombre armado que mató a 13 personas en la base militar de Fort Hood en 2009, informó el Pentágono.

Nidal Hasan, expsiquiatra del Ejército, se convertirá en la primera persona ejecutada por fusilamiento por las fuerzas armadas de EEUU desde 1945. La ejecución está programada para el 3 de diciembre en la misma y extensa base de Texas donde Hasan abrió fuego con una pistola equipada con mira láser dentro de un centro médico. El hecho ocurre en medio de un intenso debate en EEUU sobre la pena de muerte, tras la ejecución fallida mediante inyección letal de una mujer en Tennessee la semana pasada.

"Se retransmitirá en directo. Se darán más detalles más adelante", dijo a Reuters un funcionario del Pentágono bajo condición de anonimato. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien impulsó la ejecución de Hasan por fusilamiento, confirmó los planes de transmitir el evento en vivo a través de una publicación en X.

Los medios de comunicación han intentado televisar ejecuciones en EEUU en el pasado, pero los tribunales lo han impedido. No se tiene constancia de que ningún otro país televise o transmita en vivo una ejecución legal, señalaron los expertos.

Las ejecuciones públicas se han vuelto extremadamente inusuales en todo el mundo. Entre los países que se sabe que las llevan a cabo en años recientes figuran Irán y el Afganistán gobernado por los talibanes.

Los linchamientos extrajudiciales en Estados Unidos, a menudo perpetrados por turbas de blancos contra afroestadounidenses, fueron espectáculos públicos hasta bien entrado el siglo XX. La última ejecución pública legalmente autorizada en Estados Unidos se llevó a cabo en 1936, según expertos en pena de muerte. Miles de personas presenciaron el ahorcamiento, ocurrido ese año, de un joven negro que había sido condenado por violar a una mujer blanca.

Hegseth justifica la decisión

Hegseth declaró al programa Human Events Daily que la decisión de ejecutar a Hasan mediante un pelotón de fusilamiento en Fort Hood —un jueves a la 1 de la tarde, coincidiendo aproximadamente con la hora, el día de la semana y el lugar del tiroteo de 2009— era algo evidente y sin dudas. "Nos aseguraremos de que la gente pueda verlo, de que sea público. Porque la población necesita entender que... existen consecuencias graves para este tipo de actos", afirmó Hegseth. Al preguntársele si Hasan había hecho alguna petición final, Hegseth respondió: "No me importa. Lo veremos el 3 de diciembre".

Un jurado militar condenó a Hasan a muerte en agosto de 2013, tras declararlo culpable de 45 cargos de asesinato premeditado e intento de asesinato premeditado.

El tiroteo se produjo semanas antes de que Hasan, que ahora tiene 56 años, fuera desplegado en Afganistán. Quedó parcialmente paralizado y confinado a una silla de ruedas tras recibir disparos de la policía durante su detención.

Según la legislación militar estadounidense, el presidente de Estados Unidos debe aprobar la ejecución mediante un pelotón de fusilamiento. El presidente Donald Trump lo hizo siguiendo la recomendación de Hegseth, según informó el Pentágono el lunes.

La Casa Blanca declinó pronunciarse sobre si Trump apoyaba la transmisión en vivo y remitió las preguntas al Pentágono. El grupo Death Penalty Action, que se opone a la pena capital, señaló que la ejecución de Hasan sería la primera ejecución militar desde 1961.

Una decisión "extremadamente extraña"

Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (Death Penalty Information Center), la ejecución de 1961 se llevó a cabo mediante ahorcamiento. Las últimas ejecuciones conocidas por pelotón de fusilamiento militar estadounidense tuvieron lugar en 1945, informó el centro. "Sería extremadamente, extremadamente extraño" transmitir el evento en vivo, dijo Eugene Fidell, abogado, autor y experto en derecho militar que imparte clases en la Facultad de Derecho de Yale.

Si bien los pelotones de fusilamiento tienen una larga historia en el derecho militar estadounidense, que él sepa, sería algo sin precedentes transmitir en vivo o televisar una ejecución, señaló Fidell, añadiendo que Hasan tendría que presentar una demanda ante un tribunal federal si quisiera impedir la exhibición pública de su muerte.

"La Corte Suprema nunca ha abordado esta cuestión, y resulta interesante plantearse si la actual Corte Suprema adoptaría una postura originalista y diría: 'Bueno, en 1790 estaba bien, así que ¿por qué no?'", comentó Fidell.

Jonathan Lurie, autor e historiador especializado en justicia militar, afirmó que no existen razones de peso para hacer pública la ejecución. "¿Qué sentido tiene? ¿Quién querría ver eso?", dijo Lurie.

Al menos cinco estados contemplan el uso de pelotones de fusilamiento en su legislación, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (Death Penalty Information Center). En 2025, Carolina del Sur llevó a cabo la primera ejecución de este tipo en Estados Unidos en 15 años.

La ejecución por fusilamiento es una de las diversas modalidades de pena capital que la administración Trump añadió recientemente a los métodos permitidos para los delitos federales más graves, junto con la electrocución y la asfixia por gas.

El número de opciones para las ejecuciones federales se amplió, en parte, debido a las crecientes dificultades para obtener fármacos para las inyecciones letales, cuya administración también ha resultado difícil en ocasiones.

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