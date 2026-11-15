El patito de goma que "trivializa" la guerra para la izquierda alemana: así es el producto estrella de la nueva tienda online de su Ejército

Los detalles Para acercar el Ejército a la ciudadanía, el ministro de Defensa alemán presentó una iniciativa de marketing que ha arrasado. El patito cuesta 9,99 euros y la tienda llegó a sufrir problemas técnicos por la avalancha de visitas.

El canciller alemán, Friedrich Merz, busca convertir al Ejército alemán en el más poderoso de Europa, con la meta de sumar 80.000 soldados más para 2035 y disuadir a Rusia de posibles ataques. Las solicitudes de alistamiento han aumentado significativamente, alcanzando más de 12.000 en seis meses. Para acercar el Ejército a la ciudadanía, el ministro de Defensa lanzó una campaña de marketing que incluye un patito de goma militar y un osito de peluche con camuflaje, aunque esta estrategia no convence a los jóvenes, quienes rechazan "trivializar" la guerra, según la izquierda alemana.

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, tiene un objetivo: conseguir que el Ejército alemán sea el más poderoso de Europa. "Convertiremos a la Bundeswehr —lo he dicho muchas veces y lo repito aquí— lo antes posible en el Ejército convencional más fuerte de Europa", ha declarado.

Las solicitudes para alistarse a las Fuerzas Armadas alemanas se han triplicado en los primeros seis meses de este año, con más de 12.000 personas, frente a las casi 4.000 de todo el 2025. Sin embargo, Merz quiere 80.000 soldados más en 2035 para disuadir a Rusia de cualquier posible ataque.

Para acercar el Ejército a la ciudadanía, el ministro de Defensa alemán presentó una iniciativa de marketing que ha arrasado ya en la tienda online: un patito de goma vestido de militar, con casco, chaleco antibalas y un fusil de asalto G95. Cuesta 9,99 euros y mide unos 10 centímetros. La tienda llegó a sufrir problemas técnicos por la avalancha de visitas.

Además, otro producto estrella es un osito de peluche con un estampado de camuflaje en su sudadera. Este sería un posible intento de acercar las tropas a la sociedad que, sin embargo, no está calando mucho en los jóvenes, tal y como se refleja en las calles. Y es que no están dispuestos dispuestos a "trivializar" la guerra, tal y como ha señalado la izquierda alemana.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido