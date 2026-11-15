Se busca líder: las dos corrientes demócratas, en lucha por ese número uno que plante cara al 'trumpismo' tras arrasar en las 'midterms'

Entre líneas Tras el tsunami de las elecciones de medio mandato y recuperar el control del Congreso y del Senado, toca hallar quién va a ejercer de líder en ambas Cámaras. En liza, la corriente más conservadora de Newsom y la más progresista de Sanders con figuras como Abdul El-Sayed.

Los demócratas están de celebración en Estados Unidos. Llevan así unos cuantos días, después de que hayan recuperado el control del Congreso y del Senado. Después de vivir una nueva etapa de ilusión y de esperanza que, como suele suceder, plantea un dilema. El dilema del quién. El de elegir a la persona que esté al frente en cada una de las Cámaras.

Y hay división de opiniones. La hay porque dentro del seno demócrata hay dos vertientes. La más 'conservadora' y la más 'de izquierdas'. La que representan personas como Gavin Newson y Abdul El-Sayed, el actual gobernador de California y el reciente vencedor de Michigan en las 'midterms', respectivamente.

Porque han surgido nuevos liderazgos. Porque, después de una gran y larga travesía en el desierto, hay figuras como James Talarico, que ha dado la sorpresa en Texas, Jon Ossoff, reelegido en Georgia, y Alexandria Ocasio-Cortez desde Nueva York.

Defienden ideas progresistas. De esas que Bernie Sanders lleva años defendiendo y que ahora cuenta con nuevos portavoces. Piden sanidad universal y reformas sociales. Todo, con discursos más combativos.

Al otro lado, la corriente más conservadora. "En estos momentos, conviven una corriente más progresista y otra más conservadora", apunta José Antonio Gurpegui, Catedrático de Estudios Norteamericanos..

El debate, de momento, es quién va a liderar en las Cámaras. Schumer quiere hacerlo en el Senado, con Jeffries en el Congreso, pero la nueva guardia del partido no se lo va a poner sencillo. Nada tiene que ver el Partido Demócrata de ahora con el de antes.

Y, por si no fuera poco, la opción de que entre los aspirantes haya alguna que otra sorpresa. "Creo que podría haber un cisne negro, como en su momento fue Barack Obama", ha expresado Gurpegui.

Porque ahora, después de ganar en las urnas, lo que han de decidir los demócratas es quien manda en su propia casa.

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