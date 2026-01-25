Trump, en busca activar la Ley de insurrección en Minnesota: "Quieren decir que los asesinados son los asesinos"

¿Por qué es importante? Dicha ley, de 1807, permitiría al presidente de Estados Unidos utilizar personal militar para realizar funciones policiales y ya ha acusado a los gobernantes de Minnesota de una actitud insurrecta.

El asesinato de Alex Pretti ha sido señalado por el expresidente Barack Obama como una advertencia para todos los estadounidenses, sin importar su afiliación política. Este incidente refleja las acciones extremas de la policía antimigratoria bajo la administración de Donald Trump, que trascienden las redadas habituales. Analistas sugieren que Trump busca activar la Ley de insurrección para usar personal militar en funciones policiales. Además, la fiscal general Pam Bondi exige acceso al censo de votantes de Minnesota, lo que se percibe como un intento de socavar la democracia.

Porque su actuación va más allá de simples redadas, como ha quedado demostrado con la muerte del hombre de 37 años este sábado. Ni unos periodistas italianos se libran de ser interceptados por los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) por mucho que aseguren que no han hecho nada malo.

Infunden terror a toda la población y, ahora, también a los activistas que protestan por las redadas. Un método que va tiñendo las imágenes de sus acciones al blanco y negro ya que apenas hay diferencias entre su actuación y las persecuciones nazis a los judíos alemanes.

"Si lo que quisiera es una redada contra la inmigración, ya lo hubiera hecho. Quieren decir que los asesinados son los asesinos. Llevan semanas aterrorizando a la población porque quieren mandar un mensaje, que es el mensaje del poder", afirmaba en laSexta Xplica Mario Saavedra, analista internacional.

Porque los expertos apuntan a que Trump busca poder activar la Ley de insurrección. Ya acusó este sábado a las autoridades de Minnesota de ello. Para Trump, tanto Jacob Frey, alcalde de la ciudad, como Tim Walz, gobernador del estado, están "incitando a la insurrección con su retórica pomposa, peligrosa y arrogante".

Y con la activación de esta ley del siglo XIX, se le permitiría utilizar personal militar para realizar funciones policiales.

La fiscal general de EEUU, Pam Bondi, a cambio de sacar al ICE de Minnesota ha pedido que las autoridades del estado entreguen el censo de votantes: "Permitan que la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia acceda a las listas de votantes para confirmar que las prácticas de registro de votantes de Minnesota cumplen con la ley federal".

Un paso más de la Administración Trump para destruir la democracia en Estados Unidos.

