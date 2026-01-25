Guerra abierta entre Elon Musk y el CEO de Ryanair, después de que O'Leary rechazara instalar el internet de Starlink en sus aviones

Los detalles El dueño de Tesla ha amenazado con comprar la compañía, aunque se ha topado con alguien experto en convertir el conflicto en campañas de marketing, que le está dando de probar su propia medicina.

Elon Musk ha amenazado con comprar Ryanair tras el rechazo de Michael O'Leary, CEO de la aerolínea, de instalar el internet de Starlink en sus aviones debido a su elevado coste anual. Musk, acostumbrado a resolver sus disputas con dinero, ya actuó de manera similar con Twitter. Sin embargo, O'Leary, experto en convertir conflictos en estrategias de marketing, ha respondido con ironía, ofreciendo un billete gratis a Musk y lanzando una oferta especial para "idiotas". Ambos empresarios, conocidos por su polémico estilo, se enfrentan en una disputa que aún no tiene un desenlace claro.

Elon Musk resuelve sus pataletas con la chequera siempre cargada cuando no consigue lo que quiere. Ahora, ha amenazado con comprar Ryanair, la aerolínea de bajo coste irlandesa con la que nos movemos miles de europeos: "¿Debería comprar Ryanair y poner a alguien que se llame Ryan al mando?", ha preguntado en su perfil de la red social X.

El enfado de Musk viene por la decisión de Michael O'Leary de no instalar el internet de su empresa Starlink en los aviones de la compañía. "Es muy buen sistema. El problema es que si lo pones en los aviones, hay un coste de entre 200 y 250 millones al año", ha declarado el CEO de Ryanair al respecto.

En este punto, cabe recordar que el dueño de Tesla empezó así con Twitter y acabó comprándolo. Sin embargo, esta vez Musk está probando de su propia medicina. "No me tomo como un insulto que me llamen idiota. Vamos a dar a Elon Musk un billete gratis para agradecerle el increíble empujón en publicidad", ha expresado el CEO de Ryanair, quien es experto en convertir el conflicto y la mala prensa en campañas de marketing, y a quien nunca le ha importado llamar la atención.

Así, Michael O'Leary ha lanzado una 'Oferta especial para los idiotas como Elon Musk', aunque antes ya llamó "comunista loco" al ministro Pablo Bustinduy, e imprimió flyers con la cara de Zapatero, la reina Sofía o Sarkozy, a quien tuvo que pagar una multa de 60.000 euros".

De esta forma, se han cruzado dos empresarios turbulentos que luchan por demostrar quién tiene el fuselaje más largo. Lo cierto es que no sabemos cómo puede acabar esta guerra abierta entre Elon Musk y Michael O'Leary.

