Entre regalo de cortesía y un mensaje al mundo: Erdogan entrega un revólver a los líderes de la OTAN para colocarse como gran proveedor de armas

Los detalles La iniciativa ha acabado encasquillándosele al presidente turco: los líderes británico, neerlandés y sueco, por ejemplo, se han negado a regresar con semejante regalo.

En la reciente cumbre de la OTAN, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan causó controversia al regalar a los mandatarios un revólver personalizado, el modelo Gumusay.357 Magnum de fabricación turca, con su firma. Este gesto buscaba promocionar a Turquía como potencia armamentística. Cada arma venía en una caja de madera noble con seis balas y una nota que eximía de controles de exportación. Sin embargo, líderes como los de Reino Unido, Países Bajos y Suecia rechazaron el obsequio. Giorgia Meloni y Ursula von der Leyen decidieron enviar los revólveres a un museo. La estrategia de Erdogan para posicionar a Turquía como proveedor de armas no salió como esperaba.

Una de las polémicas de la cumbre de la OTAN ha sido el reglado que el anfitrión Recep Tayyip Erdogan entregó a los mandatarios: un revólver personalizado para promocionar a Turquía como potencia armamentística.

Un revólver vintage modelo Gumusay.357 Magnum de fabricación turca con la firma del propio presidente turco. Este es el "detalle" con el que ha querido agasajar —y un poco condicionar— a los líderes de la seguridad mundial para que compren armas a Turquía.

Cada arma iba en una caja de madera noble forrada acompañada de seis balas y una nota que la exime de los controles de exportación, para que cada mandatario pudiera llevársela a casa. Pero esta iniciativa ha acabado encasquillándose. Los líderes británico, neerlandés y sueco, por ejemplo, se han negado a regresar con semejante regalo. El mandamás de la OTAN, Mark Rutte, ni siquiera ha llegado a aceptarlo. A Erdogan le ha salido el tiro por la culata

Quienes sí han desenfundado el detalle han sido las italiana Giorgia Meloni y la europresidenta Ursula von der Leyen, dos mujeres de armas tomar. Eso sí, no para quedárselo, sino para que vayan a un museo.

Así, mientras la OTAN debatía cómo reforzar su industria militar, Turquía aprovechaba para ponerse a tiro como uno de los grandes proveedores de armas de Europa. Y lo han hecho disparando mensajes con forma de revólver, aunque el regalo se les haya revuelto en contra.

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