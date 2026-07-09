Pedro Rodríguez, sobre Trump en la cumbre de la OTAN: "Ha demostrado que tiene memoria de elefante para la vileza"

El profesor de Relaciones Internacionales, Pedro Rodríguez, explica en Al Rojo Vivo el por qué del cambio de postura del presidente de EEUU con respecto a España. En el vídeo, los detalles.

El presidente de los EEUU, Donald Trump, ha reculado y ahora asegura que España se "ha redimido por completo" tras acceder a "un importante pago" a la OTAN. "Se portaron muy mal, en mi opinión. Pero hoy ha habido una gran unidad en esa sala, la sala de la OTAN. La verdad es que ha sido bastante impresionante. Ha habido algo muy positivo en ello", ha comentado en el Air Force One.

Entonces, "¿nos tomamos en serio cuando nos insulta o nos tomamos en serio cuando dice que somos maravillosos?", le pregunta Antonio García Ferreras, presentador de Al Rojo Vivo, al profesor de Relaciones Internacionales, Pedro Rodríguez.

"Creo que cada vez más se demuestra que Trump es como el Hotel California de los 'Eagles' que en teoría te puedes largar cuando quieras, pero en realidad es imposible hacer el check out. Creo que él ha demostrado que tiene memoria de elefante para la vileza", afirma y responde el profesor.

Así explica el profesor que, por ejemplo, "alguien podría pensar que él ha pasado página con Groenlandia, pero no. O alguien podría pensar que él ha pasado página con la guerra de Irán, pero no. Volvemos a las andadas". Y es que, al final, "él opera de esta forma. Él tiene obsesión y nunca termina de saltar o de superar esas obsesiones", añade.

En cuanto a la relación concreta de Trump con España y, en particular, con Pedro Sánchez, sostiene que "la clave es que es un espectáculo. Es una confrontación. Y a ninguno de los dos, ni a Pedro Sánchez ni a Donald Trump, les interesa acabar de una vez".

Por lo que "esto, por supuesto, continuará y la semana que viene se le ocurrirá algo a Trump y Sánchez lo verá como una oportunidad para tomar oxígeno y desbancar a Bad Bunny como líder de la oposición de la resistencia anti-Trump. Y así es el juego. Hay una relación de mutuo interés. Y, por supuesto, nadie está interesado en cortar definitivamente".

En el vídeo podemos ver al completo y con detalle esta intervención.

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