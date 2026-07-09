Ni Donald entiende a Trump: alaba a España por ser "muy generosa" con la OTAN mientras sopesa "opciones" en contra

Los detalles La realidad es que Trump no puede "sancionar" solo a España sin castigar a toda la Unión Europea. Pero sí que puede hacerlo si apunta a productos específicos como son el vino, el aceite o la maquinaria pesada. Puede incluirlos en una lista de productos embargados.

En un giro inesperado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ofrecido tres versiones contradictorias sobre su relación con España en solo 24 horas. Inicialmente, desde la cumbre de la OTAN, calificó a España de "causa perdida" y "socio horrible", pero al día siguiente elogió su generosidad. Trump mencionó que España cumplió con una solicitud de pago, aunque el gobierno de Pedro Sánchez no pudo confirmar a qué se refería. A pesar de este cambio, Trump está considerando opciones para castigar a España si no se alinea en temas de seguridad, apuntando a sanciones específicas sobre productos como el vino y el aceite.

Por suerte o por desgracia, el presidente de los Estados Unidos ya nos tiene acostumbrados a sus vaivenes y cambios de opinión. Sin embargo, el último giro de Donald Trump ha sido como para alucinar, porque ha dado hasta tres versiones completamente distintas sobre su relación con España y lo ha hecho en apenas 24 horas.

Se podría decir que el presidente de EEUU se ha marcado un Trump contra Donald al decir algo y desdecirse poco después. Ha pasado de insultar y amenazar a España como socio de la OTAN a asegurar que hemos dado un gran paso y asumido un compromiso.

Mientras que el miércoles aseguraba desde la cumbre de la OTAN que "España es una causa perdida" y un "socio horrible", añadiendo por la tarde: "España ha sido muy mala"; solo un día después ha cambiado de opinión y sentimiento. Este jueves Donald Trump ha dicho: "España hoy se ha portado de maravilla. España ha sido muy generosa". Para explicar el porqué de esta metamorfosis, en su parecer ha asegurado que "cumplieron con una solicitud de un pago considerable".

El problema es que, de primeras, ni el propio Gobierno de Pedro Sánchez ha podido confirmar al 100% a qué se refería Trump. No lo sabían, pero interpretaban que estaría haciendo referencia al 2% del gasto en defensa.

Preguntado por la supuesta generosidad española de la que hablaba el presidente estadounidense, esta ha sido su respuesta en Al Rojo Vivo del el ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares: "Sinceramente, no tengo ni idea. Eso solo lo podría explicar él". Albares reconoce no tener información directa sobre el plan de Trump.

¿Cómo castigar a España?

Y aunque ahora Trump nos felicita, es mejor no confiarnos. También está sopesando "opciones" para perjudicar a España si en algún momento dejamos de caerle bien, por lo que podría ir más en serio esta vez con sus amenazas a España.

Para ello, ha puesto a su representante de comercio exterior a buscar vías para castigarnos. Un hombre que ya ha reconocido tener ya varios ases bajo la manga. "Ahora, afortunadamente, parece que el presidente y su equipo, según lo que escuchó de mis colegas que están con él, han podido encontrar un camino a seguir con España. Pero ciertamente hemos preparado opciones para los países que rechazan alinearse en temas de seguridad con el presidente", ha expresado Jamieson Green.

Y ahí está la clave: en la resistencia española a pagar más por la OTAN. "Lo que hay que entender, no sólo con España, es que, si quieren tener acceso al mercado estadounidense y quieren tener una relación comercial constructiva con nosotros, también tienen que estar alineados en lo que respeta a la seguridad y otras cosas", ha explicado Green. "No podemos tener una situación en la que los países nos desprecien en cuestiones de seguridad nacional y esperen comerciar con normalidad".

La realidad es que Trump no puede "sancionar" solo a España sin castigar a toda la Unión Europea. Pero sí que puede hacerlo si apunta a sanciones para productos específicos como son el vino, el aceite o la maquinaria pesada. Estos serían algunos de los integrantes de esa supuesta lista de productos embargados."Hablan de un funcionario, sin determinar, de manera anónima. En fin, todo parece bastante vaporoso", ha dicho este jueves el ministro Albares.

Mientras, el foco trumpiano se mantiene sobre España, difuso pero presionando.

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