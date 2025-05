España y Palestina impulsarán una resolución de la ONU para que Israel levante el bloqueo a Gaza

España, junto con Palestina, impulsará en la Asamblea General de la ONU una resolución para exigir a Benjamín​ Netanyahu que levante el bloqueo que Israel ha impuesto sobre Gaza. El objetivo es permitir la entrada de ayuda humanitaria y que sea distribuida por la ONU y ONG humanitarias. No por mercenarios o empresas relacionadas con Estados Unidos, como pretende el presidente de Israel junto a su socio Trum.

Así lo ha anunciado este sábado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha recalcado que todo esto se llevará a cabo y desarrollará siempre "con el respeto de los principios de imparcialidad, independencia y neutralidad". Porque "llamar a la justicia humana básica no va contra nadie", ha afirmado el líder del PSOE, que se ha dirigido al Consejo de la Internacional Socialista.

Allí, Sánchez no ha dudado en pedir firmemente a Netanyahu que detenga "de inmediato" la operación militar para ocupar la Franja de Gaza y ha pedido a los socialdemócratas alzarse contra Israel: "La situación en Gaza es inaceptable, no nos vamos a callar", ha aseverado, porque "la indiferencia no es una opción para la comunidad internacional".

"Gaza pertenece y seguirá perteneciendo a los palestinos, que se han visto obligados a salir, se han visto expulsados de su tierra, y esto constituye una violación del derecho humanitario internacional", ha defendido el presidente español. Y es en este sentido, cuando ha recordado que España promoverá junto con Palestina una propuesta de resolución en la Asamblea General de Naciones Unidas para instar a Israel a que permita el acceso de esta ayuda humanitaria, tan necesaria para paliar la crisis de hambruna ante la que intentan sobrevivir, también entre bombas, los gazatíes.

Además, Sánchez ha comentado que tanto el Consejo como el Gobierno español han pedido de manera "incesante" que se liberen a los rehenes israelíes.