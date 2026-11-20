El contexto El FBI encontró dos unidades de almacenamiento en las que había dos fotografías explícitas en las que Markle aparece posando junto a una menor desnuda, además de otras imágenes en las que se le ve con niños en diversos grados de desnudez.

Un juez federal en Florida ha determinado que Thomas Markle, padre de Meghan Markle, es mentalmente apto para enfrentar un cargo federal que lo acusa de ser un depredador sexual de menores. La jueza Lindsay Griffin respaldó la evaluación de un psiquiatra forense, afirmando que Markle, de 82 años, puede comprender el proceso judicial y colaborar en su defensa. El 5 de noviembre, fue imputado por posesión de material que muestra el abuso sexual de menores. El FBI halló imágenes explícitas en unidades de almacenamiento en Los Ángeles. Kash Patel, director del FBI, condenó los actos de Markle tras su detención el 6 de noviembre.

Un juez federal en Florida determinó el jueves que Thomas Markle —padre de Meghan Markle, duquesa de Sussex, con quien mantiene una relación distante— es mentalmente apto para responder ante un cargo federal presentado a principios de este mes, el cual lo acusa de ser un depredador sexual de menores.

Tras respaldar las conclusiones de un psiquiatra forense designado por el tribunal, la jueza federal Lindsay Griffin dictaminó que el suegro del príncipe Harry, de 82 años, se encuentra en condiciones mentales adecuadas para comprender el proceso judicial en su contra y colaborar eficazmente en su propia defensa.

El 5 de noviembre, Markle fue imputado mediante una denuncia penal por un delito grave: posesión de material que muestra el abuso sexual de menores.

Según una declaración jurada del FBI presentada junto con la denuncia, el material en cuestión —que incluye dos fotografías explícitas en las que Markle aparece posando junto a una menor desnuda, además de otras imágenes en las que se le ve con niños en diversos grados de desnudez— fue hallado en dos unidades de almacenamiento en Los Ángeles.

Al referirse al caso tras su detención el 6 de noviembre en un centro de asistencia en Florida, el director del FBI, Kash Patel, señaló que Markle "había puesto en el punto de mira a niños inocentes, tratando de arrebatarles su inocencia mediante sus actos delictivos".

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