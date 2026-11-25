Los detalles La eliminación de los nombres se suma a las numerosas restricciones impuestas por los talibanes desde agosto de 2021, cuando recuperaron el poder en Afganistán.

En la provincia de Balj, al norte de Afganistán, los talibanes han ordenado eliminar los nombres de las mujeres de los documentos oficiales, sustituyéndolos por "bibi", que significa "abuela". Esta medida afecta tanto a documentos administrativos como sanitarios, obligando a los funcionarios a omitir los nombres propios de las mujeres. Además, medios internacionales han informado que algunas mujeres están siendo identificadas con términos despectivos relacionados con animales. Esta acción se suma a las restricciones impuestas por los talibanes desde su regreso al poder en 2021, que limitan severamente los derechos de las mujeres, como el acceso a la educación y el trabajo. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos temen que esta práctica se extienda por todo el país.

Los talibanes han ordenado eliminar los nombres de las mujeres de los documentos oficiales en la provincia de Balj, al norte de Afganistán, y cambiarlos por la denominación "bibi", un apelativo que significa "abuela". Esta orden afecta a los documentos administrativos y sanitarios y obliga a los funcionarios a dejar de usar los nombres propios de las mujeres.

Además, varios medios internacionales han alertado de que muchas mujeres están siendo identificadas con términos que hacen referencia a animales, como "cabra" o "ganado".

La eliminación de los nombres se suma a las numerosas restricciones impuestas por los talibanes desde agosto de 2021, cuando recuperaron el poder en Afganistán. Las mujeres tienen prohibido acceder a la educación secundaria y universitaria, sufren fuertes limitaciones para trabajar y encuentran cada vez más obstáculos para participar en la vida pública.

No es la primera vez que las mujeres son invisibilizadas en Afganistán. Durante años, miles de ellas han aparecido en documentos familiares como "esposa de" o "hija de" un hombre y no con su propia identidad.

Ahora, las organizaciones en defensa de los derechos humanos y de las mujeres temen que esta práctica de eliminar la identidad de las mujeres se extienda al conjunto del país.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido