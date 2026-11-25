Los detalles Entre sus objetivos figuraban, según la Fiscalía, delitos de incendio provocado y actos violentos que podían llegar hasta el asesinato selectivo de extranjeros y adversarios políticos.

La Policía alemana ha detenido este miércoles a tres ciudadanos alemanes menores de edad acusados de pertenencia a una organización terrorista de extrema derecha, que planeaba delitos como incendios provocados y actos violentos, incluido el asesinato selectivo de extranjeros.

La Fiscalía General de Alemania informó en un comunicado que los arrestos de Lasse G., Shawn Z. y Kalle K. tuvieron lugar en los estados federados de Brandeburgo, Baja Sajonia y Schleswig-Holstein.

En paralelo se efectuaron registros domiciliarios y de otros inmuebles en estas regiones y en Baviera, Mecklemburgo Antepomerania y Sajonia. Otros tres ciudadanos alemanes sospechosos de pertenecer a esta organización terrorista ya se encuentran desde hace algunas semanas en prisión preventiva y han sido identificados como Marcello P., Dwayne S., y Jarik W.

Las operaciones de registro también se dirigieron contra otros cuatro investigados menores de edad acusados de prestar apoyo a la organización terrorista o de no denunciar delitos de cuya comisión tenían conocimiento.

Los detenidos este miércoles son sospechosos de pertenecer a una organización terrorista constituida en Alemania. Los tres son menores de edad. Según el semanario Der Spiegel, se trata de un adolescente de 15 años y de dos de 14. Los otros tres detenidos previamente que se encuentran en prisión preventiva tienen entre 15 y 19 años, según el mismo medio.

Todas las personas pertenecen presuntamente a una organización terrorista de extrema derecha surgida de un grupo de internet denominado 'Terror 18', que se radicalizó rápidamente. A los miembros de este grupo les une un profundo rechazo al sistema político y democrático de la República Federal, según la Fiscalía General.

Con el objetivo de combatir al Estado, al que consideran enemigo, y generar inseguridad entre la población, la organización de los investigados se había propuesto cometer delitos de extrema gravedad en nombre de "Terror 18".

Entre sus objetivos figuraban, en particular, según la Fiscalía, delitos de incendio provocado y actos violentos que podían llegar hasta el asesinato selectivo de extranjeros y adversarios políticos. De acuerdo con la acusación, ya estaba previsto para finales de octubre pasado un atentado incendiario contra un centro de acogida de refugiados en el estado federado de Baja Sajonia.

El ataque no llegó a ejecutarse debido a la intervención de las autoridades policiales.

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