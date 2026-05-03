"Me la suda el derecho internacional": la violencia extrema de Israel con mayores y niños en su genocidio en Cisjordania

¿Qué está pasando? Desde el comienzo de la guerra de Irán los colonos israelíes han multiplicado sus ataques. Van armados, han matado a 56 palestinos en lo que va de año y están protegidos por su Ejército. "Estamos en una ratonera", dicen desesperados los civiles.

Israel está intensificando sus acciones en Cisjordania, replicando la estrategia aplicada en la Franja de Gaza y Líbano, lo que ha sido calificado como un genocidio lento. La población palestina se encuentra atrapada, con las entradas y salidas bloqueadas, y enfrenta ataques constantes. Los colonos israelíes, armados y protegidos por el ejército, aterrorizan a los civiles, destruyen propiedades y medios de vida, y se asientan ilegalmente en tierras palestinas. Las agresiones han aumentado desde el inicio de la guerra de Irán, con 56 palestinos asesinados en 2026. La comunidad internacional considera ilegales estos asentamientos, pero la impunidad persiste.

Israel se está cebando con Cisjordania. Del mismo modo que lo hizo, y sigue haciendo, con la Franja de Gaza. Del mismo modo en que lo hace con Líbano. Porque están cometiendo otro genocidio. Uno lento. Uno en el que han bloqueado todas las entradas y salidas de las ciudades palestinas y en el que están atacando y matando sin descanso ni control.

Porque tienen la protección de su Ejército. Porque van armados, atemorizando a los civiles y asaltándoles en plena carretera por sorpresa lanzando cócteles molotov. "Si intentas salir del pueblo te tiran piedras o te pegan con palos", cuentan.

"No tenemos comida. No nos dejan salir. Estamos en una ratonera", expresa la población sobre el proceder de los colonos israelíes, cuyo objetivo dicen que es "robar la tierra": "Si les intentas hablar llaman a la Policía o al Ejército y te arrestan enseguida".

Desde el comienzo de la guerra de irán han multiplicado sus agresiones. Son 56 los palestinos que han asesinado en un 2026 en el que han tratado de expulsarles de su tierra, de sus casas, en cada uno de los días.

Destrozan sus coches. Destrozan sus negocios y sus hogares. También sus medios de vida, haciendo inutilizable el agua bloqueando tuberías y rellenando los pozos acuíferos con cemento. Y mientras, se van asentando. Van sumando asentamientos considerados ilegales por la comunidad internacional. "Me la suda el derecho internacional", dicen.

Les da lo mismo. Les da lo mismo también que a quien maten sea un niño, como al joven de 14 años al que asesinaron a tiros en un colegio. Les da igual que sean mayores. Les importa poco el a quién vayan dirigidos sus ataques.

Así es la violencia con la que actúan en Cisjordania. Una que es enfermiza, como lo es también la impunidad que les ha otorgado el mundo.

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