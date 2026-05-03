'Futuro, unidad y estabilidad': líderes europeos se reúnen este lunes en la 8ª Cumbre de la Comunidad Política en Armenia

Los detalles El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja este domingo a su capital, Ereván para participar como invitado por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinian, junto a los 27 estados miembros y otros países.

La 8ª Cumbre de la Comunidad Política Europea se celebra en Armenia, reuniendo a casi 50 países para discutir seguridad, energía y alianzas en un contexto de creciente presión global. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, asiste invitado por António Costa y Nikol Pashinian. El encuentro, bajo el lema "Construyendo el futuro: unidad y estabilidad en Europa", busca fortalecer la seguridad, estabilidad y prosperidad del continente. Participan también Reino Unido, Turquía, Canadá, Ucrania y candidatos a la adhesión a la UE. La UE y Armenia han acordado un programa de reformas y dialogan sobre la liberalización de visados, buscando una conectividad regional inclusiva.

Este lunes se celebra la 8ª Cumbre de la Comunidad Política Europea en Armenia, reunión en la que, en medio de la tensión global, casi 50 países buscarán coordinarse en seguridad, energía y alianzas en una Europa cada vez más presionada por los conflictos y, sobre todo, por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja este domingo a su capital, Ereván. Así, líderes europeos se verán las caras en una cumbre que se desarrollará bajo el lema 'Construyendo el futuro: unidad y estabilidad en Europa'.

El jefe del Ejecutivo español participará invitado por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinian, junto a los 27 estados miembros y otros países con el fin de abordar asuntos de interés compartido y reforzar la seguridad, la estabilidad y la prosperidad del continente.

El propio Costa, en un mensaje en sus redes sociales, señaló que este foro sirve además para construir "una alianza global para defender la paz, la prosperidad compartida y el multilateralismo". Además de los 27 estados miembros participarán Reino Unido, Turquía, Canadá, Ucrania, Suiza, Islandia o Noruega.

También estarán presentes candidatos a la adhesión a la UE, entre ellos Albania, Montenegro, Georgia o Moldavia, y también participarán Andorra y San Marino. En sus conclusiones de octubre de 2023, el Consejo Europeo encargó a las instituciones de la UE "reforzar las relaciones entre la UE y Armenia en todas sus dimensiones".

Así, con el Acuerdo de Asociación, Armenia se comprometió a ejecutar un programa global de reformas basado en la democracia, la transparencia y el Estado de Derecho (en especial, la lucha contra la corrupción, la reforma del poder judicial y la mejora de su rendición de cuentas ante los ciudadanos) y a garantizar la igualdad de oportunidades económicas, laborales y sociales para todos.

En septiembre de 2024, la UE inició un diálogo sobre la liberalización de visados con Armenia a fin de apoyar al país en su objetivo de conseguir un régimen de exención de visados con la UE. El 14 de julio de 2025, Costa y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, se reunieron con el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, para reafirmar e impulsar la asociación cada vez más importante entre la Unión Europea y Armenia.

La UE está dispuesta a contribuir al desarrollo de una conectividad regional inclusiva mediante inversiones y a la plena apertura de las comunicaciones en la región, en apoyo de una paz y una estabilidad sostenibles.

Por su parte, el primer ministro polaco, Donald Tusk, afirmó este domingo que lo último que necesita la alianza transatlántica son conflictos dentro de la OTAN tras el anuncio de la retirada parcial de soldados estadounidenses de Alemania.

Antes de partir a Ereván, Tusk señaló que no tiene "ninguna indicación" de que los más de 5.000 soldados estadounidenses que Washington quiere retirar de Alemania en los próximos seis a doce meses, vayan a ser destinados al flanco oriental de la OTAN. El primer ministro polaco, que criticó la víspera la decisión de la Administración de Donald Trump al afirmar que "la mayor amenaza para la comunidad transatlántica no son sus enemigos externos, sino la desintegración en curso de nuestra alianza" desde su interior, volvió a advertir contra conflictos en el seno de la OTAN.

"Nuestra estrategia siempre ha sido la pertenencia a la Alianza Atlántica, los lazos transatlánticos y una Europa unida", por lo que hará "todo lo posible, también hoy y mañana durante la cumbre, para que todos sean conscientes de que los conflictos dentro de la OTAN son lo último que necesitamos", señaló, según recoge la Agencia PAP.

"Para mí, la comunidad occidental (…), los valores políticos, vale la pena preservarla a toda costa", añadió. En opinión de Tusk, "debemos defender estas relaciones de manera muy coherente".

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