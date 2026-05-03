La paz de Cuba, la paz del silencio: los cubanos sin luz, agua ni salida tras 67 años de un régimen que busca negociar.

Los detalles La amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, ha elevado la amenaza hacia el país liderado por Miguel Díaz-Canel: rendición o intervención. El republicano aseguró que tomaría Cuba "casi de inmediato".

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha intensificado las sanciones contra Cuba, amenazando con intervención o rendición. Trump afirmó que el USS Abraham Lincoln se acercará a Cuba, esperando una rendición. Mientras, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, cuestiona la amenaza, destacando que Cuba es un país de paz, aunque enfrenta una grave crisis económica con apagones y escasez de alimentos. El Gobierno cubano, liderado por el canciller Bruno Rodríguez, rechaza negociar reformas políticas o económicas con EEUU, subrayando la soberanía y la independencia cubanas. Rodríguez advierte que un ataque estadounidense convertiría a Cuba en un "avispero". Washington ha intensificado la presión económica, extendiendo sanciones y bloqueando el petróleo. A pesar de conversaciones entre ambos países, no se han anunciado avances significativos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no solo ha aumentado las sanciones en Cuba, país que, según dijo, tomarían "casi de inmediato", sino que la amenaza de Washington ya ha escalado a lo más alto: rendición o intervención.

"El USS Abraham Lincoln... se acercará a unos 100 metros de la costa y dirán: 'Muchas gracias. Nos rendimos'", agregó el mandatario estadounidense sobre el territorio cubano. Mientras, Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba se preguntaba "¿cuál es la amenaza?".

Asimismo, se cuestionaba "¿qué tiene de extraordinaria esa amenaza cuando Cuba es un país de paz?". Sin embargo, la paz de la que habla el régimen es la del silencio en medio del colapso.

El país sufre por una gran crisis. Se encuentran sin luz e incluso sin salida. "En mi casa, solíamos desayunar, almorzar, se comía e incluso se merendaba entre horas… pero ahora solo podemos comer una vez al día", narra una ciudadana.

Mientras los líderes se amenazan, el cubano sobrevive entre la oscuridad. Los apagones se han multiplicado y la economía está casi completamente paralizada: "No hay luz", confiesan, a lo que añade una mujer: "Llego a casa y no hay agua porque no ha habido corriente en todo el día".

Es una crisis insostenible, dicen. "Algunos tenemos la posibilidad de recibir dinero del extranjero; de lo contrario, nos ahorcamos", revela otro ciudadano. Es el resultado de 67 años de un régimen que hoy busca dejar atras la represión y negociar ante un temido Trump que no cesa en cuanto a amenazas se refiere.

Cuba se niega a negociar

Por su parte, el Gobierno de Cuba reiteró este sábado su negativa a negociar con EEUU posibles reformas políticas o económicas en la isla. Lo recalcó el canciller, Bruno Rodríguez, en un encuentro internacional con más de 700 sindicalistas, políticos de izquierdas y activistas congregados en La Habana con motivo del Primero de mayo, un encuentro marcado por la amenaza de una agresión estadounidense.

"No forma parte de ese intercambio (de los contactos con EEUU), no lo forma de ninguna manera, el orden político y económico de Cuba. No forma parte de conversaciones con los Estados Unidos ningún asunto interno de nuestro pueblo ni de nuestra revolución", afirmó de acuerdo a la transcripción divulgada posteriormente.

A juicio del Gobierno cubano, agregó el canciller, esos temas no pueden formar parte de una negociación con otro país. "No discutiremos jamás con Estados Unidos los asuntos que competen solo a la soberanía, a la independencia y a la libre determinación de los cubanos", aseguró.

Así, Rodríguez llamó al Gobierno estadounidense a no subestimar el nacionalismo dentro de la isla y la respuesta popular en caso de un posible ataque. "Cuba sería un avispero. Cuba sería una trampa mortal. Cuba sería escenario de la guerra de todo el pueblo si el imperialismo estadounidense osara atacarnos", vaticinó. "Cuba se defiende, se defiende con las ideas y se defenderá con las armas", advirtió.

El canciller cubano destacó que, en todo caso, el país "actúa y actuará con responsabilidad". "Si bien nos preparamos para cualquier eventualidad, incluso para una agresión militar directa, confiamos en que prevalezca la cordura y el sentido común antes de iniciar una aventura tan riesgosa", indicó.

Trump aseguró este viernes que "tomará el control" de Cuba "casi de inmediato", pero agregó que primero terminará con el "trabajo" en Irán. Poco antes Washington publicó una nueva orden ejecutiva que extiende la cobertura de las sanciones hasta abarcar casi a cualquier persona o empresa no estadounidense que tenga relaciones comerciales con Cuba, especialmente en los sectores de la energía, la defensa, la seguridad y las finanzas.

Desde enero, Washington ha intensificado la presión económica sobre La Habana con un bloqueo petrolero que ha impedido casi totalmente la entrada de crudo y combustibles desde el exterior.

Además, el presidente de EEUU y su secretario de Estado han instado en diversas ocasiones a La Habana a cambiar el sistema económico y régimen político de la isla. Ambas partes han reconocido conversaciones desde hace más de un mes, pero por el momento no se han hecho públicos los temas o avances en este diálogo.

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