Singapur derogará la criminalización del sexo entre hombres que contempla su Código Penal y que conlleva penas de hasta dos años de cárcel, según anunció este domingo el primer ministro singapurense, Lee Hsien Loong.

"Creo que es lo correcto, y algo que la mayoría de lo singapurenses van aceptar. Aunque seguimos siendo una sociedad ampliamente conservadora, las personas homosexuales ahora son mejor aceptadas en Singapur, especialmente entre los singapurenses más jóvenes", indicó el primer ministro durante un discurso televisado.

Lee no especificó la fecha exacta en la que se llevará a cabo la derogación de la sección 377 A del código penal de Singapur, que castiga con hasta dos años de cárcel a los hombres que cometan "cualquier ultraje contra la moral pública" con otro hombre, sin mencionar las relaciones entre mujeres. Heredada del periodo colonial británico, la comunidad LGTBI de Singapur lleva años luchando por su derogación, con más ahínco desde que La India, donde también existía, lo hiciera en 2018.

Aunque apenas se aplica, las demandas de inconstitucionalidad interpuestas hasta ahora habían sido rechazadas y la postura del Gobierno era hasta ahora que la sociedad isleña aún no estaba "lista" para su revocación. El pasado febrero un tribunal de Singapur rechazó una petición de inconstitucionalidad sobre la sección 377A y alegó que no había "amenaza" de que se aplicase. El anuncio llega 15 años después de que el Parlamento debatiera por última vez dicha Sección en 2007, cuando decidió que la ley se mantendría pero no se aplicaría activamente.

A pesar de que supone un avance en las reclamaciones del colectivo LGTBI de Singapur, el primer ministro aseguró que el Gobierno no tiene intención de cambiar la definición de matrimonio, que seguirá siendo entre un hombre y una mujer. "Según la ley, en Singapur solo se reconocen los matrimonios entre un hombre y una mujer", apuntó contundente el primer ministro dejando claro que esto no es algo que vaya a cambiar.