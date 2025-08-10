Sicilia: "Hay mucho miedo en Ucrania por lo que pueda pasar si no pueden estar en la reunión de Alaska"

¿Por qué es importante? Trump ha dejado caer un hipotético "intercambio de territorios" entre Rusia y Ucrania cuando son los rusos quienes han invadido ciudades ucranianas. Allí hay preocupación por si se decide su futuro si no está presente Zelenski.

El 15 de agosto es una fecha crucial para Ucrania y Rusia debido a la reunión entre Donald Trump y Vladímir Putin en Alaska, un territorio que Estados Unidos compró a Rusia hace 160 años. Esta cumbre, que excluye a Ucrania, genera inquietud entre los ucranianos, según el corresponsal de laSexta, Alberto Sicilia. La ausencia de Volodímir Zelenski en las conversaciones preocupa, ya que podría implicar decisiones unilaterales sobre el futuro de Ucrania. Trump ha mostrado escepticismo con sus cambios de postura, mencionando un posible "intercambio de territorios" como solución al conflicto, una idea rechazada por Zelenski y que aumenta la tensión en la región.

Sin presencia alguna de Ucrania, algo que como cuenta Alberto Sicilia tiene más que preocupado al pueblo ucraniano: "Hay miedo si Ucrania no está presente por lo que pueda pasar en esa reunión".

"Que decidan el futuro del país allí y ellos no tengan más que tragar", expresa el corresponsal de laSexta al respecto del cara a cara entre Trump y Putin en Alaska.

Sobre el presidente de EEUU, como afirma, "escepticismo" en Ucrania "por sus cambios de opinión": "Dijo que él acabaría con la guerra en un día. Luego puso un límite de 100 y todo sigue igual. Después puso a Putin una fecha límite para poner sanciones a Rusia, pero no ha pasado nada y además le ha invitado a Alaska".

A un lugar en el que, eso sí, no se descarta de Volodímir Zelenski durante la reunión entre Trump y Putin. No en la reunión, sino durante. Porque no está invitado. Porque, quizá, esté en la ciudad pero no en el encuentro que la Casa Blanca prepara. Porque será bilateral, entre los líderes de EEUU y de Rusia.

Podría, una vez terminada dicha reunión, tener Zelenski su oportunidad para mostrar la postura de su país. Para tener voz, como ha pedido la Unión Europea, más todavía si cabe después de que Trump dejara caer un "intercambio de territorios" entre Rusia y Ucrania como camino a la paz.

Idea descartada desde el comienzo por el presidente de Ucrania. Idea que está sobre el tapete para EEUU y para Rusia cuando son los rusos quienes han invadido territorio ucraniano y que preocupa a Zelenski.