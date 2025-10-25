Ahora

Israel la ha destruido

Calles convertidas en ruinas, polvo y ceniza: la imagen de la destrucción en Gaza desde un vehículo

Los detalles Israel ha conseguido borrar por completo lo que cualquiera consideraría una ciudad, aunque los palestinos intentan levantarse sobre el mar de escombros.

Gaza en ruinas
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Un paseo en coche por una de las calles principales de Ciudad de Gaza es suficiente para comprobar la desolación que ha provocado Israel.

La secuencia original dura cinco minutos, sin cortes, recorriendo los tres kilómetros de avenida, pero en el vídeo principal que acompaña a la noticia se puede ver uno, lo suficiente para poder atisbar lo que es ahora este territorio palestino.

Israel ha conseguido borrar por completo lo que cualquiera consideraría una ciudad y la capital de la Franja es del color de la ceniza, del polvo. A lo largo de todo este trayecto no hay un solo edificio que no esté en ruinas.

Aun así, los palestinos intentan levantarse una vez más sobre este mar de escombros y destrucción y en medio de la más absoluta desolación, aún alcanzamos a ver, por ejemplo, un puesto de frutas y verduras, o decenas de gazatíes que recorren esta misma calle, a pie o en destartalados vehículos, asomándose a lo que un día fue su hogar, el de todos aquellos que Netanyahu ha asesinado sin piedad.

Los cuerpos de muchos de ellos seguirán aún durante demasiado tiempo sepultados bajo estas montañas de ladrillos, hierro y hormigón y viéndolo, desde la ventana de un coche, solo nos queda preguntarnos cómo el mundo ha permitido que esto ocurra.

