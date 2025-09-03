¿Será la hija de Kim Jong-un la próxima dictadora de Corea del Norte?: el significado de su debut internacional en Pekín

Entre líneas Si bien Kim Ju-ae ha aparecido en un segundo plano detrás de su padre, cabe destacar que su designación como heredero de Pionyang ocurrió tras una visita similar. Algunos apuntan a que su designación formal podría ser en enero.

Kim Ju-ae, hija de Kim Jong-un, ha realizado su primer viaje internacional, aunque no ha sido vista ni en la tribuna ni en la señal oficial china. El régimen norcoreano ha difundido imágenes de ella bajando del tren bunkerizado de la dinastía Kim, sugiriendo que podría ser la sucesora de su padre. Durante el viaje a Pekín, Kim Ju-ae ha captado la atención, similar a cuando su padre fue designado heredero tras una visita similar. Aunque aún es joven, su presentación al mundo refuerza la idea de su futuro liderazgo. Expertos sugieren que podría ser nombrada sucesora en el próximo Congreso del partido norcoreano.

Ni en la tribuna ni en la señal oficial china se ha visto a la hija de Kim Jong-un, pero se sabe que ha estado allí estrenándose en su primer viaje internacional. El régimen de Corea del Norte se ha encargado de difundir unas imágenes bajando del tren bunkerizado mítico de la dinastía Kim. Una difusión que podría no ser una casualidad, pues Kim Ju-ae podría convertirse en la sucesora de su padre.

En el vídeo sobre estas líneas se puede ver a la joven en un segundo plano, detrás de su padre, pero muy presente. Precisamente, ha sido ella quién ha acaparado las miradas en el viaje del líder norcoreano a Pekín, convertido en destino elegido para su presentación al mundo. De hecho, su padre fue designado heredero de Pionyang tras una visita similar.

En definitiva, un debut internacional que refuerza la idea de ser la sucesora del régimen norcoreano. Sin embargo, "para ser designado formalmente sucesor, se requiere tener al menos 20 años y un título oficial", ha explicado el presidente de la Universidad de Estudios de Corea del Norte, Yang Moo-Jin.

Un nombramiento que, según los expertos, podría llegar el próximo enero durante el 9º Congreso del partido norcoreano, pero como en todo lo que rodea a la dinastía Kim es una incógnita. Empezando por la edad de Kim Ju-ae, que tiene entre 12 y 13 años, así como el nombre de la futurible lideresa norcoreana. Sin confirmación oficial, el jugador Dennis Rodman fue quién la dio a conocer en 2013, cuando tras visitar a Kim Jong-un aseguró haber cogido en brazos a su hija.

Eso sí, no fue hasta unos ensayos de misiles intercontinentales que aparecen sobre estas líneas en 2022 cuando apareció en los medios estatales, mientras que un año después presenció el desfile militar de su ejército. Cada vez ha ido copando más protagonismo hasta ser una inseparable de su padre, regalándonos los momentos más entrañables del hermético líder norcoreano.