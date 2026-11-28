El contexto Los ataques de guerra híbrida que está sufriendo EEUU están llevando a muchos de sus políticos a protegerse y tomar medidas, entre las que se encuentra mudarse a bases militares. Diferentes miembros de la administración Trump han trasladado su hogar a este tipo de viviendas —destinadas oficialmente para mandos— para sentirse más seguros.

Las residencias donde viven varios miembros del gabinete de Trump, como Marco Rubio y Stephen Miller, destacan por su seguridad y comodidades, incluyendo salones amplios, grandes cocinas y jardines privados. Originalmente diseñadas para altos mandos militares, ahora albergan a altos cargos que buscan protección ante posibles ataques de Teherán. A principios de noviembre, CNN informó sobre un plan de Irán para atacar a funcionarios de Trump, lo que llevó al secretario del Tesoro, Scott Bessent, a mudarse a una base militar siguiendo instrucciones del Servicio Secreto. Aunque estas viviendas son públicas, los funcionarios deben pagar alquileres que superan los 4.000 euros mensuales. En 2008, el Pentágono intentó reducir estos costos para civiles.

Salones amplios, grandes cocinas y jardines privados. Las residencias que son el hogar de varios miembros del gabinete de Trump cuentan con todas las comodidades y son las más seguras de la ciudad. Originalmente concebidas para albergar a altos mandos militares, ahora altos cargos como Marco Rubio, Pete Hegseth, Stephen Miller o Todd Blanch se hospedan allí.

Todos afirman sentirse más seguros ante un posible ataque de Teherán, un miedo que no es infundado. A principios de noviembre, la CNN informaba del plan de Irán para atacar a altos funcionarios de Trump detonando una supuesta bomba sucia en Washington. Ante esta noticia, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ponía rumbo a la base militar.

"Sigo las instrucciones del Servicio Secreto y me he mudado de mi casa a una base militar", declaró Bessent. Sin embargo, al vivir rodeados de una muralla, muchos cuestionan que se pierda la tradición democrática de líderes civiles que viven entre civiles.

Además son viviendas públicas que pagan ellos. Los funcionarios deben costear la vivienda, que suele superar los 4.000 euros mensuales. Un precio que, ahora mismo, estaría por debajo del precio de mercado.

En 2008, el Pentágono pidió reducir el alquiler para civiles que quisieran alquilar estas viviendas militares para favorecer a la Administración.

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