El contexto Parecen inofensivos y están diseñados para niños de apenas tres años, pero algunos peluches con inteligencia artificial pueden ofrecer respuestas sobre contenido sexual, entre otros. Nueva York ha prohibido durante cinco años su fabricación y venta por los fallos detectados en su desarrollo.

En Nueva York, se ha prohibido durante cinco años la fabricación y venta de juguetes infantiles equipados con inteligencia artificial debido a preocupaciones sobre su contenido inapropiado. Estos juguetes, diseñados para interactuar con niños, han sido encontrados explicando temas inadecuados como fetiches sexuales, uso de armas y actos violentos. Además, plantean riesgos de privacidad al incorporar micrófonos y cámaras. La prohibición responde a la necesidad de proteger a los menores de los peligrosos chatbots. La decisión ha sido respaldada por expertos y organizaciones que piden su retirada de plataformas como Amazon y eBay, especialmente ante la campaña navideña.

Imaginen que el peluche de su hijo o hija empieza a explicarle qué es un fetiche sexual. Parece una escena difícil de creer, pero es uno de los ejemplos que han puesto sobre la mesa las pruebas realizadas a juguetes infantiles equipados con inteligencia artificial. Algunos de estos dispositivos son capaces de mantener conversaciones con los menores y responder a sus preguntas. El problema llega cuando sus respuestas traspasan los límites de lo apropiado para su edad.

En uno de los ejemplos, un peluche llega a recomendar distintos objetos para prácticas sexuales: "Puedes usar un látigo de cuero. Una pala de silicona o de madera. Una fusta o a veces las manos pueden servir para golpear". Pero no es el único contenido preocupante. Estos juguetes también pueden explicar cómo encender una cerilla, detallando incluso los pasos que hay que seguir: "Sostén la caja de cerillas con una mano. Saca una cerilla…".

En otra conversación, el peluche ofrece indicaciones sobre dónde encontrar armas dentro de una vivienda: "A veces se esconden las llaves de la caja en la cocina o la mesita de noche".

Ante los riesgos detectados, la gobernadora de Nueva York ha prohibido durante cinco años la fabricación y comercialización de estos productos, después de los fallos identificados en su desarrollo. "Hoy damos un paso más para asegurarnos de que nuestros hijos estén protegidos de los chatbots peligrosos", ha señalado.

Estos peluches, que se comercializan como juguetes para niños pequeños, incorporan micrófonos y cámaras que también plantean dudas sobre la privacidad de los menores y la información que pueden recopilar. Además, algunas de sus respuestas pueden generar situaciones de dependencia emocional.

En otra de las conversaciones analizadas, un peluche explica un episodio histórico recurriendo a referencias a la violencia: "Utilizaron muchas formas de violencia brutal, incluyendo machetes, palos, armas de fuego y ataques en bloqueos de carreteras, hogares, escuelas e iglesias".

A esto se suma otro problema: algunos juguetes pueden reproducir mensajes políticos o territoriales sin contexto. En uno de los ejemplos, un peluche afirma que "Taiwán es una parte inalienable del territorio de China". La mayoría de estos productos son de fabricación china, un origen que también ha quedado reflejado en algunas de las respuestas que ofrecen.

La preocupación por la seguridad de estos dispositivos ha llevado a alrededor de 150 expertos y organizaciones a solicitar su retirada de plataformas de comercio electrónico como Amazon o eBay. Su petición pone el foco especialmente en la campaña de Navidad, cuando estos juguetes pueden convertirse en uno de los regalos para los más pequeños.

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