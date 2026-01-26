¿Por qué es importante? El secretario del Tesoro ha lanzado dardos al Gobierno de España a cuenta del apagón que sufrió nuestro país olvidándose de los que ha tenido el suyo.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Besen, criticó al Gobierno de España por un apagón en abril, atribuyéndolo al uso de energías renovables. Sin embargo, Estados Unidos ha experimentado apagones significativos debido a su sistema obsoleto. En 1965, Nueva York sufrió un apagón masivo que afectó a 30 millones de personas durante 13 horas. En 1977, nueve millones de neoyorquinos quedaron a oscuras por más de un día, provocando disturbios. El mayor apagón ocurrió en 2003, afectando a 50 millones de personas en Estados Unidos y Canadá. San Francisco también ha enfrentado cortes importantes, como en 1998 y 2017.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Besen, ha lanzado este lunes dardos contra el Gobierno de España a cuenta del apagón que sufrió nuestro país el pasado mes de abril bajo la atenta mirada y la complicidad del periodista ultra Javier Negre. "Todo lo que puedo decir sobre España es que ni siquiera pueden mantener las luces encendidas. Tuvieron un apagón por usar muchas energías renovables. Estoy seguro de que el pueblo español habrá tenido suficiente", ha señalado Besen. Lo que igual no recuerda es que en su país los cortes de energía forman parte de la vida cotidiana debido a lo obsoleto que está su sistema.

Un buen ejemplo sería el que el 9 de noviembre de 1965 sufrió la ciudad de Nueva York que se sumió en el caos y las únicas luces que se veían eran las de los coches. En este sentido, más de 30 millones de personas se vieron afectadas por el primer gran apagón masivo de la historia de EEUU. La sobrecarga creó un efecto dominó que colapsó la red durante 13 horas.

Igualmente, el 14 de julio de 1977, nueve millones de neoyorquinos estuvieron a oscuras durante más de un día lo que provocó disturbios masivos, gente atrapada en el metro y saqueos en las tiendas de toda la ciudad. En este caso, las líneas de alta tensión cayeron por una tormenta eléctrica.

Y así se llega al mayor apagón de la historia de Estados Unidos y Canadá que tuvo lugar el 14 de agosto del 2003. Entonces Times Square tuvo que acoger a miles de personas que tuvieron que dormir en la calle porque no podían regresar a casa. En todo el noroeste estadunidense se quedaron sin luz durante dos días 50 millones de habitantes. Las perdidas de este incidente superaron los 10 millones de dólares.

San Francisco, cuestas y cortes de luz

Sin embargo, la ciudad de los rascacielos no ha sido la única en experimentar grandes fundidos. En 1998, en San Francisco, una cadena de errores humanos provocó un corte de luz en la red que hizo que los viajeros del metro tuvieran que salir andando de los túneles, que se detuvieran los tranvías, el tráfico se cortase y un millón de personas se viesen afectadas.

Con todo, en la historia más reciente el país tampoco se ha librado de los apagones. El viernes 21 de abril del 2017 un fallo en la subestación eléctrica de la ciudad provocó un incendio y durante varias horas alrededor de unas 90.000 personas vieron como los semáforos se apagaban, dando lugar a largos atascos en las calles y al caos por toda la ciudad.

