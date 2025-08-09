Un joven de 17 años abre fuego en pleno Times Square: hay tres personas heridas

Los detalles Las víctimas, una mujer de 18 años y dos hombres de 19 y 65 años, se encuentran estables en el hospital. El agresor ya ha sido detenido.

Tres personas resultaron heridas en un tiroteo en Times Square, Nueva York, según informó el Departamento de Policía de Nueva York. El agresor, un joven de 17 años, fue arrestado por la policía. Las víctimas, una mujer de 18 años y dos hombres de 19 y 65 años, están estables en el hospital. El incidente ocurrió tras un altercado verbal con una de las víctimas. Aún no se ha determinado si existe alguna conexión entre el agresor y los afectados. Este suceso se produce tras un tiroteo en julio en Manhattan que dejó cuatro muertos. La noticia sigue en desarrollo.

Las víctimas, una mujer de 18 años y dos hombres de 19 y 65 años, se encuentran estables en el hospital, según informó un portavoz del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

El suceso tuvo lugar alrededor de la 1:20 horas (07:20 hora peninsular) y se produjo tras un altercado verbal con una de las víctimas, añadió el NYPD. Hasta el momento, se desconoce si hay alguna conexión entre el agresor, que se encuentra bajo custodia, y los afectados.

Este incidente, que ha tenido lugar en uno de los lugares turísticos más emblemáticos de Nueva York, se ha producido tras el sonado tiroteo de julio en un edificio de oficinas de Manhattan, que dejó cuatro muertos, entre ellos un alto ejecutivo de Blackstone y un agente del NYPD. Cabe recordar que este país permite la tenencia de armas.

Unas horas antes otra ciudad estadounidense sufría un tiroteo. Un policía y el autor del ataque han fallecido en el campus de la Universidad de Emory, en Atlanta. Según creen las autoridades, el objetivo del atacante era disparar a una sede de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) que se encuentra en las instalaciones universitarias.

El autor del ataque fue hallado muerto con heridas de bala y aún se desconoce si fue abatido o se disparó a sí mismo. Un policía que intentó frenar el tiroteo resultó, ttambién herido de bala, y finalmente ha fallecido en el hospital.