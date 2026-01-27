Rutte desea "suerte" a la Unión Europea en su ambición de defenderse sin EEUU y advierte: "Creo que a Putin le encantaría"

Los detalles Considera que la creación de un ejército europeo solaparía al trabajo de la OTAN y "complicaría las cosas" en la defensa de Europa.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, advirtió que crear una fuerza de defensa de la Unión Europea duplicaría los esfuerzos con la Alianza, favoreciendo a Rusia. En una comparecencia ante el Parlamento Europeo, Rutte instó a centrarse en la complementariedad entre la OTAN y la UE, destacando las fortalezas de cada una en defensa y resiliencia. Sobre Afganistán, subrayó la colaboración de aliados no estadounidenses y recordó el uso del artículo 5 tras el 11S. En cuanto a Groenlandia, Rutte mencionó dos enfoques para su defensa, uno liderado por la OTAN y otro trilateral con Dinamarca y Estados Unidos. También elogió las políticas de defensa de Trump y señaló que el ingreso de Ucrania en la OTAN está bloqueado por algunos aliados.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró este lunes que una fuerza de defensa de la Unión Europea (UE) se duplicaría con la Alianza, y consideró que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, estaría "encantado" con una iniciativa que “complicaría las cosas” para los aliados.

"Creo que habría mucha duplicación. Le deseo suerte (a la UE) si quiere hacerlo, porque tendrá que encontrar a dos (sic) hombres y mujeres uniformados que se sumarían a lo que ya habría y complicaría las cosas. Creo que a Putin le encantaría. Así que piénsenlo de nuevo", afirmó Rutte en una comparecencia ante las comisiones de Exteriores y Defensa del Parlamento Europeo.

Rutte se manifestó así en respuesta a preguntas de eurodiputados, sobre la posibilidad de que la UE impulse un ejército europeo en sus esfuerzos por cobrar más autonomía en defensa, especialmente en un momento de tensión con Estados Unidos. "Debemos centrarnos en complementarnos mutuamente, tal y como estamos haciendo ahora mismo", dijo Rutte.

Opinó que la OTAN tiene como puntos fuertes el establecimiento de capacidades y el mando y el control, mientras que la UE destaca en lo que respecta a la resiliencia, la base industrial, la regulación y "la búsqueda de formas de obtener los fondos necesarios para financiar nuestra defensa colectiva".

"Así es como debemos avanzar. El pilar europeo es una expresión un poco vacía, supongo", indicó en referencia a la creación de una "especie de Fuerza de Defensa Europea". Rutte pidió ser "prácticos" y "la única manera de mantener la seguridad de Europa".

Participación en Afganistán

Rutte también se refirió a los comentarios sobre el apoyo de los aliados a Estados Unidos realizados por su presidente, Donald Trump, quien el pasado jueves, en una entrevista en el canal estadounidense 'Fox News', minimizó su papel en la guerra de Afganistán entre 2001 y 2021, asegurando que sus contingentes permanecieron "un poco alejados de las líneas del frente".

"Lo que le dije al presidente Trump es que el artículo 5 (de la Alianza sobre la defensa colectiva) se utilizó una vez después del 11S, cuando, por supuesto, Estados Unidos estaba siendo atacado", señaló Rutte.

También dijo haber subrayado a Trump que "muchos países no estadounidenses, miembros de la OTAN, pero también socios como Australia, han ayudado en Afganistán, y que por cada dos soldados estadounidenses que pagaron el precio más alto, un soldado de un aliado o socio, un aliado de la OTAN o un país socio, no regresó a casa".

"Sé que Estados Unidos aprecia enormemente todos los esfuerzos que se están realizando en Afganistán y reconoce el hecho de que hubo muchas bajas, no solo estadounidenses, sino también, como he dicho, de aliados y socios de la OTAN", destacó.

El futuro de Groenlandia

En lo que respecta a Groenlandia, Rutte aseguro que hay "dos líneas de trabajo" para el futuro de Groenlandia. Una supone que "la OTAN asuma colectivamente una mayor responsabilidad en la defensa del Ártico" para "evitar colectivamente que los rusos y los chinos tengan más acceso a la región ártica y se conviertan también en una amenaza militar, en un adversario más en esa zona" y "evitar que también accedan a la economía".

La segunda implica trilateralmente a nivel industrial a Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos y, según dijo, en ella no participa la OTAN. Sobre la tensión entre EEUU y el resto de aliados, Rutte aseguró que "nuestra fortaleza reside en nuestras diferencias políticas".

Pero elogió de nuevo la capacidad de Trump para hacer que todos los aliados llegaran el año pasado a invertir un 2% de su PIB en defensa y haber indicado ya en su primer mandato que había "un problema con la seguridad del Ártico", para cuya defensa pidió identificar las capacidades necesarias.

"Si alguien está haciendo cosas buenas y el presidente Trump está haciendo muchas cosas buenas… Sé que estoy irritando a muchos de ustedes otra vez, pero eso es lo que pienso", enfatizó Rutte.

Sobre Ucrania, recalcó que "a corto plazo, políticamente y prácticamente, ahora no está sobre la mesa" su ingreso en la Alianza porque varios aliados lo "están bloqueando" pese a que ese "camino irreversible hacia la OTAN, seguirá existiendo".

