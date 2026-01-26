Trump anuncia una conversación "en la misma sintonía" con el gobernador de Minnesota mientras este denuncia que el ICE no tiene "información correcta"

¿Por qué es importante? El gobernador demócrata ha remarcado que en su llamada reivindicó ante Trump que se hagan "investigaciones imparciales sobre los tiroteos en Minneapolis" en los que hubo involucrados agentes federales" y "reducir el número de agentes federales en Minnesota".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha informado al gobernador de Minnesota, Tim Walz, sobre la llegada de Tom Homan, conocido por sus políticas duras contra migrantes. Trump y Walz han mostrado acuerdo en cómo abordar la situación en Minnesota. Trump afirmó que Walz solicitó colaboración y que ambos están satisfechos con la llegada de Homan. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, subrayó la necesidad de cooperación estatal para la presencia de ICE y CBP. Walz pidió investigaciones imparciales sobre tiroteos y menos agentes federales. Trump accedió a estudiar la reducción de agentes y a colaborar en operativos de inmigración.

El propio presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, ha informado al gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz, de la llegada de Tom Homan, su 'zar ' de la frontera y un hombre conocido por sus políticas duras contra los migrantes, a su estado. El presidente ha calificado la llamada como positiva y, siempre según su versión, ambos se han mostrado alineados sobre cómo abordar la situación en el estado.

Trump ha dicho en Truth Social que Walz lo llamó para pedirle que "trabajen juntos" en Minnesota, que parecen tener "la misma sintonía" y que los dos están satisfechos por la llegada de Homan al estado, mientras que el gobernador ha destacado sus reivindicaciones al presidente. "Le dije al gobernador Walz que haría que Tom Homan le llame, y que estamos buscando a todos y cada uno de los criminales que tienen en su poder", ha agregado Trump.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha destacado en su rueda de prensa que Trump ha reclamado a Walz, y al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, una mayor cooperación con el Gobierno federal, a la que condiciona la "presencia" del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y la patrulla fronteriza (CBP).

El gobernador demócrata, en una declaración a los medios, ha remarcado que en su llamada reivindicó ante Trump que se hagan "investigaciones imparciales sobre los tiroteos en Minneapolis" en los que hubo involucrados agentes federales" y "reducir el número de agentes federales en Minnesota".

Walz ha declarado que Trump accedió a "hablar con su Departamento de Seguridad Nacional sobre garantizar" que la autoridad estatal puede realizar una "investigación independiente, como normalmente sería el caso", en relación con las muertes de los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti. "El presidente también accedió a estudiar la reducción del número de agentes federales en Minnesota y trabajar con el estado de manera más coordinada en los operativos de inmigración sobre criminales violentos", ha afirmado Walz.

La portavoz de la Casa Blanca ha especificado que Trump ha reclamado a Walz y Frey "una vía clara y simple para restaurar la ley y el orden en Minnesota", aunque la ha extendido a "todos los líderes demócratas". En primer lugar, ha dicho Leavitt, las autoridades deben entregar a los inmigrantes indocumentados con antecedentes penales ya presos o con órdenes de detención activas a las fuerzas federales "para su deportación inmediata".

Además, ha agregado que las fuerzas del orden estatales y locales deben entregar también a los indocumentados arrestados por la policía local, y la policía local debe ayudar a las fuerzas federales a "localizar y detener" a los indocumentados buscados por delitos, "especialmente delitos violentos". Walz, por su parte, ha comunicado que las autoridades estatales notifican al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) cuando las personas en su custodia no son ciudadanos estadounidenses y ha defendido que no han liberado a ningún preso sin asegurar una "transferencia de custodia" adecuada.

