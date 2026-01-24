Trump sigue soñando con Groenlandia e insiste en su objetivo imperialista: "Tendremos todo lo que queremos"

¿Qué ha dicho? "Cuando nosotros estamos bien, Europa está bien, y si nosotros no estamos bien, eso no es muy bueno para ellos", ha advertido el mandatario estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está convencido de que logrará sus objetivos en las negociaciones sobre Groenlandia, pese al rechazo local y europeo. En una entrevista con el 'New York Post', Trump no detalló el "acuerdo marco" con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, pero mencionó la posibilidad de reclamar el control del área alrededor de la base militar de Pituffik. Esta idea se asemeja al acuerdo de la "zona de base soberana" en Chipre. No obstante, el acuerdo podría ser invalidado si Groenlandia declara su independencia. Trump confía en que las negociaciones serán exitosas y beneficiosas también para Europa.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha mostrado convencido de que conseguirá "todo lo que hace falta" en sus negociaciones para la incorporación de Groenlandia, a pesar del rechazo local y europeo.

En una entrevista publicada este sábado por el 'New York Post', el líder estadounidense no ha proporcionado información específica sobre el "acuerdo marco" alcanzado esta semana a este respecto con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, pero sí ha incidido en la posibilidad de que EEUU podría reclamar, en lugar de una soberanía total, el control del territorio que rodea a la base militar de Pituffik, y cualquiera que se le ocurra levantar.

En este sentido, según indicaron fuentes próximas a Trump a 'New York Post', la idea se basaría en el acuerdo sobre la "zona de base soberana" de Chipre, donde las bases militares británicas se consideran territorio británico. Sin embargo, el problema reside en que ese acuerdo podría quedar invalidado si Groenlandia acaba declarando su independencia.

En cualquier caso, el inquilino de la Casa Blanca está seguro de que sus negociaciones llegarán a buen puerto: "Tendremos todo lo que queremos. Tenemos conversaciones interesantes en marcha", ha asegurado, a lo que ha añadido: "Tenemos muchas cosas buenas en el acuerdo, y no hay que olvidar que también son buenas para Europa, porque cuando nosotros estamos bien, ellos están bien, y si nosotros no estamos bien, eso no es muy bueno para ellos".

El presidente de Estados Unidos ya vinculó el pasado jueves el estatus de la base de Pituffik a las negociaciones sobre este "acuerdo marco".

