Europa se mueve: Dinamarca anuncia un mayor despliegue militar en Groenlandia e invoca el apoyo aliado

Los detalles Peter Boysen, jefe del Ejército danés, ha justificado el cada vez mayor despliegue militar en la isla afirmando que "para mantener la soberanía necesitamos soldados sobre el terreno".

Las amenazas de Donald Trump sobre la posible anexión de Groenlandia han llevado a Dinamarca y Europa a enviar tropas a la isla para contrarrestar cualquier movimiento desde la Casa Blanca. A pesar de las negociaciones en Washington, el Ministerio de Defensa danés ha anunciado un mayor despliegue militar en Groenlandia, incluyendo aeronaves, buques y soldados, debido a las crecientes tensiones. Altos mandos del ejército danés destacan la necesidad de mantener la soberanía con tropas sobre el terreno. Países de la OTAN, como Suecia, Noruega, Alemania y Francia, participan en ejercicios militares conjuntos para evaluar necesidades de defensa. La presencia militar europea busca disuadir cualquier acción de EE.UU., que actualmente tiene unos 200 soldados en Groenlandia. La colaboración europea se considera crucial para frenar las intenciones de Trump, aunque algunos países, como Polonia, se muestran reticentes.

Las constantes amenazas de Donald Trump sobre una posible anexión de Groenlandiahan hecho a Dinamarca y a Europa mover ficha enviando tropas a suelo groenlandés para afrontar cualquier posible movimiento que se pueda llegar a producir desde la Casa Blanca pese a que en Washington hay un equipo de trabajo negociando con la Administración Trump.

En este entretiempo, siguen desembarcando más tropas danesas en la isla. Venía habiendo un goteo de estos refuerzos, pero en las últimas horas el Ministerio de Defensa anunciaba oficialmente "un mayor despliegue militar en Groenlandia y sus alrededores", incluyendo aeronaves, buques y soldados, vistas las acrecentadas tensiones de seguridad.

Y. aunque el Gobierno del Reino trata de quitarle hierro y el contingente no llega todavía a los 600 soldados que Dinamarca desplegó en el Ártico el año pasado, lo cierto es que hasta altos mandos de su Ejército hablan ya inusitadamente claro para los medios. "Para mantener la soberanía, necesitamos soldados sobre el terreno", ha afirmado Peter Boysen, jefe del Ejército danés, invocando también el apoyo aliado.

Precisamente varios países OTAN han confirmado ejercicios militares conjuntos, de momento, hasta el sábado. Todo para tantear el terreno y viendo las futuribles necesidades de defensa en el marco de la Operación Resistencia Ártica. "Suecia, Noruega, Alemania y Francia ya están en camino. Es una señal, un mensaje político fuerte", ha afirmado este jueves Olivier Poivre d'Arvor, embajador de Francia para los Polos y Océanos.

A ellos se suman dos oficiales de Finlandia que el país nórdico ha enviado para explorar posibles maniobras aliadas. "Hemos promovido este objetivo dentro de la OTAN en diversos contextos desde que somos miembros. La seguridad de Finlandia se refuerza cuando nuestros aliados desarrollan sus capacidades para operar en la región ártica", ha detallado en un comunicado el titular finlandés de Defensa, Antti Häkkänen.

Países Bajos, por su parte, también enviará a un oficial de la Marina Real neerlandesa a Groenlandia para participar en una misión de reconocimiento, como ha informado este jueves el ministro interino de Defensa, Ruben Brekelmans. La intención es evaluar sobre el terreno las opciones de un futuro ejercicio militar en el Ártico: "El objetivo del reconocimiento es identificar las opciones para un ejercicio conjunto en la región ártica. Sobre la base de este reconocimiento, el ejercicio se planificará y organizará con mayor detalle".

De momento son contingentes pequeños, pero desde Europa se confía en su efecto disuasorio. Ahora mismo Estados Unidos tiene unos 200 soldados en Groenlandia, una cifra escasa comprada a la que llegó a tener en la Segunda Guerra Mundial (50 veces más). "Es importante porque imagina la imagen de un norteamericano disparando a un sueco, español o europeo… EEUU perdería mucho más de lo que ganaría", analiza Zaida Cantera.

"La OTAN, que fue diseñada para garantizar la seguridad y soberanía de todos tus socios saltaría por los aires", añade José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos de la Universidad de Alcalá.

Así que para frenar las ansias de Trump se está creando una unión de fuerzas fundamentalmente europeas, aunque haya quien se niega como ha hecho Polonia pese a admitir que la invasión sería "el fin del mundo tal como lo conocemos".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.