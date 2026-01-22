El opaco preacuerdo entre Trump y Rutte por Groenlandia respetaría la soberanía de Dinamarca

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante el foro de Davos

Los detalles Las amenazas de Trump sobre la isla hicieron que sus asesores se apresuraran a intentar aliviar las preocupaciones de los aliados, según detalla la agencia Reuters.

Durante el Foro Económico Mundial en Davos, la presencia de Donald Trump generó expectativas de tensión respecto a Groenlandia, debido a su interés en adquirir la isla. Sin embargo, el mandatario adoptó un perfil más moderado y se reunió con Mark Rutte para negociar un acuerdo con la OTAN sobre Groenlandia. Se anunció un preacuerdo que respeta la soberanía danesa y contempla la retirada de aranceles previstos por EE.UU. La postura más conciliadora de Trump se atribuye a sus asesores, quienes buscaron calmar la preocupación europea. Trump aseguró que el acuerdo será permanente y pronto se conocerán más detalles.

La presencia de Donald Trump en el Foro de Davos hacía pensar que habría una escalada en la situación de Groenlandia, amenazada con los continuos exabruptos del mandatario estadounidense en su anhelo de hacerse con el control de la isla. No obstante, Trump apareció en Suiza con un perfil algo más bajo del habitual, dispuesto a sentarse con su gran amigo Mark Rutte para conseguir del secretario general de la OTAN "lo que quería", como reconoció ante la prensa antes de marcharse del Centro de Congresos de Davos.

A última hora de este miércoles conocimos que Trump y Rutte llegaron a un preacuerdo para cerrar "un futuro acuerdo" con la OTAN sobre Groenlandia, con el presidente de Estados Unidos anunciando la retirada de los aranceles que tenía previstos para febrero. Lo cierto es que sabemos muy poco de un acuerdo del que se han conocido más detalles durante la madrugada, como en lo relativo a la soberanía de la isla. Según el medio Axios, el acuerdo respeta que la soberanía de Dinamarca, según dos fuentes informadas sobre la propuesta.

Según Reuters, el cambio de postura de Trump, que rebajó su habitual retórica incendiaria respecto a la isla, se debe a sus principales asesores se apresurasen a intentar calmar el pánico que las palabras del mandatario habían generado entre los principales líderes europeos, apostando por un enfoque menos provocador, según informa la agencia Reuters. Tanto es así que los encargados de negociar el acuerdo serán sus dos hombres de confianza: J.D. Vance y Marco Rubio.

"Es un acuerdo con el que todos están felices", aseguró de una cena en el Centro donde se celebra el Foro Económico Mundial de Davos. Según el mandatario, el texto de este acuerdo será hecho público pronto, puesto que todavía se está trabajando en los detalles, aunque ha agregado que está en una fase avanzada. Preguntado sobre el periodo de vigencia del acuerdo, ha asegurado que el acuerdo "no tiene plazo, es para siempre".

Malestar de los líderes europeos

Trump ha asegurado que el acuerdo en el que Washington trabaja con la OTAN "es realmente fantástico". "Tenemos todo lo que queríamos", ha declarado a los periodistas antes de abandonar el Centro de Congresos de Davos.

En su ponencia durante el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, Trump descartó el uso de la fuerza militar tras semanas de amenazas. Al ser preguntada sobre el hecho de que los asesores de Trump no estén considerando seriamente opciones militares en Groenlandia, la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, afirmó: "La Casa Blanca no descarta opciones para el presidente Trump, a menos que él mismo las tome".

En una publicación en redes sociales el sábado, Trump afirmó que implementaría una oleada de aranceles contra los aliados europeos hasta que se permitiera a Estados Unidos comprar Groenlandia, lo que los principales estados de la UE calificaron de chantaje.

Las amenazas en la publicación de Trump se produjeron después de que algunos países europeos enviaran un pequeño número de militares a Groenlandia, en un gesto para demostrar fortaleza frente a las advertencias de Estados Unidos sobre la seguridad de la isla.

