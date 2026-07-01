¿Quién quiere matar a Vadym Iermolaiev? Qué se sabe del intento de asesinato de un empresario ucraniano en Mónaco

La Policía, en la zona donde tuvo lugar el intento de asesinato del empresario ucraniano Vadym Iermolaiev en Mónaco

Qué ha pasado Vadym Iermolaiev, su esposa y su hijo de 13 años resultaron heridos al explotar un artefacto explosivo en su edificio. Iermolaiev, originario de Ucrania, renunció a la ciudadanía ucraniana y vive en Mónaco desde 2021.

El lunes, un edificio residencial de la calle Révérend Père Louis Frolla, en Mónaco, era escenario de una fuerte detonación: una mochila bomba en pleno centro de la pequeña ciudad-estado dejaba tres heridos. La Fiscalía descartaba el atentado terrorista, y la principal hipótesis trabaja con la posibilidad de que el objetivo fuera matar a un oligarca de origen ucraniano, uno de los tres heridos, que había hecho fortuna en la Crimea ocupada por Rusia y que vivía desde 2021 en la ciudad con más millonarios por metro cuadrado del mundo.

Sobre las 21:15h del lunes, explotó un artefacto explosivo oculto en una mochila abandonada frente al edificio; un artefacto que contenía tornillos y perdigones, una composición diseñada para maximizar el daño por metralla. Las cámaras de seguridad captaron a un hombre dejando la mochila a la entrada del edificio, antes de huir en dirección a Beausoleil, ya en territorio francés. Vestía una chaqueta negra y un gorro de pescador.

¿Quiénes son los tres heridos?

Los tres heridos son un hombre, una mujer y un adolescente. Vadym Iermolaiev es quien se cree que era el objetivo del ataque; junto a él estaban su esposa y su hijo, de 13 años: los dos adultos se encuentran en estado grave, mientras que el menor está estabilizado tras sufrir heridas leves, según ha podido saber 'The Kyiv Independent'. Fue el ministro de Estado de Mónaco, Christophe Mirmand, quien aseguró que la explosión habría sido "probablemente" un atentado contra la familia.

Al menos tres heridos tras la explosión de una mochila bomba en pleno centro de Mónaco

Vadym Iermolaiev, un oligarca que renunció a la ciudadanía ucraniana

Iermolaiev nació en Dnipró en 1968 y en 1995 fundó el Grupo Alef. Es uno de los empresarios más ricos e influyentes de Dnipró, con importantes activos en los sectores agroindustrial, inmobiliario, de materiales de construcción y de equipos médicos. En 2021, ocupó el puesto 45 en la lista Forbes de los ucranianos más ricos, con un patrimonio neto de unos 220 millones de dólares.

En 2017 renunció a su ciudadanía y desde entonces sólo posee la chipriota, años después, aseguró a la revista 'Forbes' que lo hizo porque buscaba "protección internacional". "El sistema judicial ucraniano, por decirlo suavemente, no es ideal", aseguró, añadiendo que el "sistema tributario no es objetivo". En 2023, después de la invasión rusa, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, impuso sanciones a una serie de personas, él incluido, por "apoyar la agresión rusa, asistirla y optar por el vergonzoso camino de colaborar con el Estado terrorista".

Iermolaiev tenía un negocio de bebidas alcohólicas en Crimea y fue acusado de controlarlo a través de testaferros tras la anexión de la península por parte de Rusia, algo que él mismo negó. De hecho, en una entrevista con medios ucranianos, el oligarca explicó que su empresa de vinos y coñac en Crimea fue confiscada por Rusia cuando se anexionó Crimea: "Lo perdimos todo". Cuando Moscú inició su guerra en Ucrania, Iermolaiev condenó la invasión y aseguró que un ataque contra el aeropuerto de Dnipró había destruido su avión privado. En una entrevista con RBK Media aseguró que había donado dinero a las fuerzas armadas ucranianas.

En 2024, Iermolaiev transfirió parte de su patrimonio a su hija Sofia, de 21 años, que reside entre Londres y Chipre. Iermolaiev forma parte del conocido como 'Batallón de Mónaco', un término peyorativo que hace referencia al grupo de empresarios, oligarcas y políticos ucranianos que abandonaron el país tras el inicio de la guerra para trasladarse junto a todos sus bienes de lujo a la Costa Azul.

¿Quién está detrás del atentado?

Varias fuentes consultadas por el diario británico 'The Guardian' descartaron, un día después del atentado, que pudieran estar detrás los servicios secretos ucranianos. "Es un oportunista, no un enemigo declarado", aseguraba una de ellas. Otra lo ha descrito como alguien sin ideología ni opiniones políticas que, por definición, no podía ser un agente ruso.

"No es una persona política", señalaba un conocido. "Es un hombre de negocios. Vadym es más amable que el 95% de la gente de su nivel", añadía, haciendo hincapié en que "siempre" sonríe y que estar con él es algo agradable. "Disfruta de la vida, cuenta chistes sin parar y habla con cierta torpeza", aseguraba.

Fuentes próximas al empresario aseguran que Iermolaiev suele evitar los conflictos, especialmente con el Gobierno, y que prefiere resolver sus disputas con acuerdos extraoficiales.

Una estafa telefónica relacionada con su hijo

Según estas fuentes, una explicación más plausible para el atentado contra Iermolaiev es su relación con una supuesta estafa telefónica. "Parece algo muy personal (...), no obra de un profesional de alto nivel", explicaban estas fuentes. En esta zona, aunque en general en todo Mónaco, hay cámaras de seguridad en todas partes —"Por eso la gente rica se siente segura", explicaban—.

En 2025, uno de los hijos de Iermolaiev fue detenido en Chipre, a petición de INTERPOL, y extraditado a Estonia. Allí fue acusado de crear una organización criminal dedicada al fraude telefónico. Según los investigadores estonios, Artur Iermolaiev y otras tres personas crearon una red de centros de llamada fraudulenta en Ucrania que ofrecían "oportunidades de inversión ficticias". Como resultado, él y sus socios habrían obtenido más de 100 millones de euros entre 2019 y 2022, 4,5 millones procedentes de ciudadanos estonios.

Artur Iermolaiev llegó a un acuerdo con la Fiscalía: recibió una condena suspendida, pagó 8,5 millones de euros y abandonó Estonia, país al que tiene prohibido regresar.

¿Ajuste de cuentas?

A finales de febrero, fueron secuestrados los hijos de dos importantes empresarios de Dnipró mientras estaban de vacaciones en Bali (Indonesia): uno de ellos logró escapar, pero por el otro pidieron un rescate de 10 millones de dólares. Aparentemente, detrás del secuestro estaban varios gángsteres chechenos. El cuerpo de uno de ellos, Igor Komarov, de 28 años, apareció descuartizado en una playa. Según la prensa ucraniana, Komarov había admitido su participación en un negocio fraudulento similar. Hasta el momento, no hay nada que demuestre una conexión chechena con el atentado de Mónaco.

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