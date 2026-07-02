Zelenski anuncia una "respuesta justa" tras el "ataque masivo" de Rusia contra Kyiv: 20 muertos, más de 500 drones y 74 misiles

¿Qué ha dicho? "Rusia recibirá una respuesta por el ataque contra Kyiv; de eso no hay duda". "Estamos a favor de una paz justa, de un fin justo a la guerra; mientras no la haya, estamos a favor de respuestas justas", ha asegurado Volodímir Zelenski.

Volodímir Zelenski ha expresado con firmeza que Rusia enfrentará consecuencias por su ataque masivo a Kyiv, que ha dejado al menos 20 muertos y 85 heridos, con un número de víctimas que podría aumentar. La capital ucraniana ha sido golpeada por 74 misiles y casi 500 drones, mientras que otras áreas del país también han sido atacadas. Este bombardeo es una respuesta de Vladímir Putin a los ataques ucranianos a refinerías rusas. Ante la amenaza, más de 50,000 ucranianos se refugiaron en el metro de Kyiv. El Kremlin justifica los ataques como represalias contra objetivos militares ucranianos. La Unión Europea ha condenado los ataques, y Zelenski promete una respuesta ofensiva.

Volodímir Zelenski lo tiene muy claro: "Rusia recibirá una respuesta por el ataque contra Kyiv; de eso no hay duda". Así de contundente se ha mostrado después de que la Rusia de Vladímir Putin haya desatado todo su arsenal de guerra con un bombardeo más que masivo sobre la capital de Ucrania. Porque Kyiv ha vuelto a vivir bajo las bombas. Ha sufrido un ataque brutal que deja al menos 20 muertos, unas 85 personas heridas y un aviso de las autoridades ucranianas: el número de víctimas "seguirá aumentando". Continúan las labores de los servicios de emergencias.

"Pudimos ponernos a salvo, pero todo está destruido. No sé ni qué decir. Todavía hay gente atrapada bajo los escombros", ha lamentado uno de los supervivientes en Kyiv. Pero la capital no ha sido el único lugar atacado por Rusia, porque los drones y misiles han impactado también en otros puntos del país, en más de una decena. Por ejemplo, se ha atacado Zaporiyia, cerca del reactor nuclear bajo control de los rusos.

Esta ha sido la furibunda respuesta de Putin a los ataques ucranianos a sus refinerías en un momento en el que la gasolina escasea y es un bien muy preciado y caro. Las guerras, la de Rusia contra Ucrania y la de Donald Trump contra Irán, han provocado esto.

Hablamos de respuesta masiva porque Rusia ha dejado caer sobre Kyiv nada más y nada menos que 74 misiles y casi 500 drones. Entre ellos, 24 misiles balísticos 'Iskander', 42 misiles de crucero y cuatro misiles antibuque 'Zircon'. Aunque también han celebrado haber derribado 48 misiles y 476 drones gracias a los sistemas de defensa antiaérea.

Sin embargo, sí se ha confirmado que 25 misiles balísticos y doce drones han impactado en 33 puntos del país, mientras que los fragmentos de los proyectiles y aparatos interceptados han caído en otras 18 zonas. "El ataque continúa, dado que hay numerosos drones kamikaze en el espacio aéreo ucraniano", ha alertado la Fuerza Aérea ucraniana.

El cielo se ha iluminado con ellos para después solo dejar miedo, oscuridad y destrucción. Se han derrumbado edificios y en el suelo se pueden ver grandes cráteres por los impactos de las bombas.

Y es que, este ha sido uno de los peores ataques que ha sufrido la ciudad, la capital de Ucrania, en más de cuatro años que dura ya la guerra. Para sentirse algo más seguros, miles de personas han pasado la noche y parte del día en las estaciones de metro.

Por ello, el presidente ucraniano ya habla de venganza. "Estamos a favor de una paz justa, de un fin justo a la guerra; mientras no la haya, estamos a favor de respuestas justas", ha argumentado, asegurando que este tipo de ataques no son más que un intento desesperado de Putin de hacer creer a su opinión pública que está ganando la guerra.

Hasta 25 misiles balísticos y doce drones han impactado en 33 puntos de Ucrania

El metro como refugio

De hecho, más de 50.000 ucranianos se han tenido que refugiar en estaciones del Metro de Kyiv. Es la cifra más alta desde la invasión rusa iniciada en febrero de 2022.

"La noche del 1 de julio, durante el intenso bombardeo de la capital, 52.500 personas se encontraban en las estaciones de metro, entre ellas casi 4.500 niños. Según Metro de Kyiv, esta es la mayor cantidad de personas que se refugiaron en el metro durante un ataque aéreo nocturno en los últimos años", ha informado este jueves el Ayuntamiento de la capital ucraniana en un comunicado.

Por el momento, 46 estaciones de la red de transporte público de Kyiv funcionan como refugios ante las alertas aéreas. Durante estas situaciones, todos los vestíbulos permanecen abiertos al público sin excepción.

Según recomiendan, es mejor llegar a la estación antes de que cierren los accesos, así como informar al personal de la estación de que se quiere pasar la noche a resguardo, considerándose más seguro situarse en los andenes de las estaciones. A los ciudadanos ucranianos se les pide acudir con ropa de abrigo, mantas y colchonetas para dormir, así como ir provistos de medicamentos personales, agua y productos de higiene.

El Kremlin se justifica

Mientras tanto, el Kremlin se escuda defendiéndose. En palabras de Dmitri Peskov, el secretario de prensa de Putin: "Los ataques se llevaron a cabo, por supuesto, exclusivamente contra instalaciones militares o relacionadas con el ámbito militar".

El Ministerio de Defensa ruso ha confirmado que este "ataque masivo" es "una respuesta a los ataques terroristas del régimen de Kyiv contra infraestructura civil en Rusia", escenario de ataques con drones contra refinerías y centros de comunicaciones durante los últimos días, según un comunicado en redes sociales.

La Unión Europea ha condenado los ataques asegurando que Rusia no puede ganar. Ucrania, que, como hemos dicho, ya ha apostado por lanzar "una respuesta justa", ha empezado atacando una nueva refinería rusa. Aunque, si creemos a Zelenski, su verdadera respuesta llegará pronto en forma de ofensiva.

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