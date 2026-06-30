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Investigación abierta

Al menos tres heridos tras la explosión de una mochila bomba en pleno centro de Mónaco

Los detalles Las autoridades del Principado investigan un posible atentado criminal después de que un artefacto explosivo estallara a la entrada de un edificio residencial. Entre los tres heridos se encuentra un conocido empresario ucraniano.

Ciudad de Mónaco Ciudad de MónacoEP

Tres personas han resultado heridas tras la explosión de una mochila bomba en pleno centro de Mónaco.La detonación, ocurrida este lunes por la noche en la entrada de un edificio residencial de la calle Révérend Père Louis Frolla, ha conmocionado al Principado y ha dado lugar a una investigación por un posible atentado criminal.

La explosión se produjo alrededor de las 21:15 horas y, según los primeros indicios, fue provocada por un artefacto explosivo oculto en una mochila abandonada frente al inmueble.

Durante la madrugada se confirmó la identidad de los tres heridos: el empresario ucraniano Vadim Ermolaev, su pareja y un menor de 13 años. El niño permanece hospitalizado, aunque su estado es menos grave que el de los otros dos afectados.

Los primeros peritajes apuntan a que el artefacto contenía tornillos y perdigones, una composición diseñada para maximizar el daño por metralla. Además, las cámaras de seguridad captaron a un hombre dejando una mochila en la entrada del edificio minutos antes de la explosión. Después huyó a pie hacia Beausoleil, ya en territorio francés.

Por el momento no se han practicado detenciones. Las autoridades de Mónaco y Francia mantienen un operativo conjunto para localizar al sospechoso y esclarecer si las víctimas eran el objetivo directo del ataque. Una de las principales líneas de investigación se centra en el perfil de Ermolaev, magnate del sector inmobiliario en Ucrania y sancionado en su país por sus presuntos vínculos con Rusia, aunque las autoridades insisten en que todavía no existe una hipótesis concluyente sobre el móvil.

Horas después de la explosión, el príncipe Alberto de Mónaco difundió un comunicado en el que trasladó su apoyo a las víctimas y a sus familias, agradeció la labor de los servicios de emergencia y aseguró que todas las instituciones del Estado trabajan junto a las autoridades francesas para esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables.

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