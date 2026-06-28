Putin reconoce que Rusia atraviesa "una etapa difícil": "Pero nos ha enseñado mucho"

¿Qué ha dicho? El presidente ruso ha señalado que el país resistirá las presiones externas que aumentan de cara a las elecciones legislativas del 20 de septiembre, en las que el partido del Kremlin buscará revalidar su mayoría.

Vladimir Putin ha reconocido que Rusia atraviesa "una etapa difícil", pero asegura que el país resistirá las crecientes presiones externas, especialmente de cara a las elecciones legislativas del 20 de septiembre, donde el partido del Kremlin busca mantener su mayoría. Durante el congreso de Rusia Unida, Putin afirmó que Rusia tiene la fuerza, recursos y voluntad política para superar los desafíos actuales, incluyendo ataques terroristas y problemas de desarrollo interno. Respecto a la guerra, señaló que las fuerzas ucranianas están retrocediendo, pero intensifican ataques en la retaguardia rusa, acciones que, según él, no debilitarán a Rusia. La incertidumbre sobre el futuro de la guerra ha complicado la elaboración de un programa definitivo para Rusia Unida, mientras crece la popularidad de partidos críticos con algunas restricciones impuestas por las autoridades.

Vladimir Putin reconoce que Rusia está atravesando "una etapa difícil", lo cual no le ha impedido afirmar que el país resistirá las presiones externas que asegura que están aumentando de cara a las elecciones legislativas del 20 de septiembre en las que el partido del Kremlin busca revalidar su mayoría.

El presidente ruso ha asegurado durante el congreso federal del partido Rusia Unida que el país "resiste con firmeza todos los intentos de frenar" su desarrollo: "Contamos con la fuerza, los recursos y la voluntad política suficientes. Nadie debe dudarlo".

El jefe del Kremlin ha reconocido que es consciente de los problemas que enfrenta el país, pero afirmado que la seguridad a largo plazo es algo que será garantizado independientemente de los desafíos actuales: "El congreso de Rusia Unida se celebra en un momento complejo para el país, en medio de una profunda transformación sistémica de todo el mundo. Atravesamos una etapa difícil, pero esta nos ha enseñado mucho y nos ha permitido comprender la verdadera esencia de lo que significa ser ciudadano de Rusia, incluyendo a quienes se ofrecieron como voluntarios para ir al frente y a los heroicos veteranos que sirvieron allí".

"Sin duda superaremos todos los desafíos que enfrentamos, incluidos los ataques terroristas contra nuestro territorio e infraestructura. Y, por supuesto, resolveremos los desafíos del desarrollo interno", ha asegurado.

Respecto a la guerra, Putin afirma que las fuerzas ucranianas están retrocediendo en el frente por lo que optan por intensificar los ataques contra la retaguardia rusa. A la vez, ha pronosticado que esas acciones no darán el resultado deseado y no debilitarán a Rusia.

El congreso ha tenido lugar en un momento complicado para el oficialismo, según medios independientes, que aseguran que la incertidumbre acerca del futuro de la guerra no ha permitido a Rusia Unida elaborar un programa definitivo. A la vez, ha crecido la popularidad de los partidos que han criticado algunas restricciones impuestas por las autoridades, como es el caso de Nueva Gente, una formación joven y leal al Kremlin, pero que se ha permitido en los últimos meses expresar públicamente su desacuerdo con decisiones impopulares como los cortes de internet.

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