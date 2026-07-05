Putin reitera en una llamada telefónica a Trump que Rusia tomará todo el Donbás y acusa a Ucrania y Europa de "prolongar el conflicto"

El presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente de EEUU, Donald Trump, en una imagen de archivo.

Los detalles En la cuarta llamada en lo que va de año entre ambos mandatarios, el Kremlin ha explicado que ha sido una conversación "enjundiosa y extremadamente constructiva".

Este sábado, Vladimir Putin y Donald Trump mantuvieron su cuarta conversación del año, originada por la felicitación de Putin a Trump por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. Sin embargo, la llamada se extendió a otros temas durante una hora y 25 minutos. Según Yuri Ushakov, asesor de Putin, el presidente ruso afirmó que Rusia tomará todo el Donbás, a pesar de la resistencia ucraniana. También discutieron la situación en Ucrania antes de la cumbre de la OTAN en Turquía, con Trump mostrando disposición para facilitar un cese de hostilidades. Putin expresó su preferencia por una solución política, acusando a Kyiv y sus aliados de intensificar el conflicto. La llamada fue descrita como constructiva, permitiendo debatir temas bilaterales e internacionales.

Este sábado se ha producido la cuarta llamada en lo que va de año entre Vladimir Putin y Donald Trump. El motivo del contacto, efectuada a solicitud de la Casa Blanca, se debe a la felicitación del presidente ruso a su homólogo estadounidense por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, pero la conversación ha acabado yendo mucho más allá durante la hora y 25 minutos que ha durado.

Según ha informado el asesor del mandatario ruso, Yuri Ushakov, Putin ha trasladado a Trump que Rusia tomará todo el Donbás pese a los esfuerzos de Ucrania por evitarlo: "Por más que el régimen de Kyiv se aferre a los bastiones que le quedan, nuestro Ejército los tomará sin falta".

De hecho, el asesor ruso ha recalcado que "una etapa importante de la liberación de todo el territorio de la república popular de Donetsk fue el establecimiento del control sobre un bastión tan importante para el Ejército ucraniano como Kostiantínifca", cuya toma fue anunciada este viernes por el Kremlin.

"Como era de esperar, los presidentes abordaron el tema de una solución al conflicto ucraniano, en particular a la luz de la próxima participación de Donald Trump en la cumbre de la OTAN que se celebrará en Turquía los días 7 y 8 de julio", ha revelado el asesor de Putin, asegurando que el presidente estadounidense ha reafirmado "su disposición a facilitar un cese rápido de las hostilidades y la búsqueda de soluciones pacíficas a la crisis" en Ucrania.

Según el relato de Ushakov, Putin ha trasladado al presidente estadounidense su preferencia por "una solución política y diplomática del conflicto", siempre y cuando esta tenga en cuenta "los enfoques fundamentales rusos bien conocidos". Y, precisamente a dos días de la cumbre de la OTAN, ha acusado a "Kyiv y sus aliados europeos" de "prolongar e incluso intensificar el conflicto, recurriendo al terrorismo contra la población civil".

Una llamada "no solo protocolar, sino enjundiosa y extremadamente constructiva" que el Kremlin ha cerrado recalcado que ha permitido también "debatir abiertamente temas actuales de la agenda bilateral e internacional", destacando "las perspectivas colosales de la cooperación mutuamente provechosas entre nuestros países".

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