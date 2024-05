'Teresa & Maria' es la canción que alyona alyona y Jerry Heil llevan en 2024 al Festival de Eurovisión en representación de Ucrania, uno de los 10 países que consiguieron su pase a la final en la primera semifinal del festival, celebrado esta misma semana. Y esta misma semana, al confirmarse la participación de Kyiv en el concurso de la canción, saltó la polémica. El pasado mes de marzo, Jerry Heil subió un vídeo a sus redes sociales que entonces pasó desapercibido, pero desde la cuenta de X de WarNewsPL, de Polonia, se han hecho de un importante detalle de la pequeña grabación: la cantante lleva puesta una sudadera con la palabra BANDERACIAGA.

Se trata de una línea de ropa que utiliza un nombre que es un claro juego de palabras entre la lujosa marca española Balenciaga y el nombre de un héroe para algunos, Stepan Bandera, el ultraderechista ucraniano al que en numerosas ocasiones Vladimir Putin hace referencia para recordar quiénes son los enemigos de Rusia. Es una de las figuras más homenajeadas entre los nacionalistas ucranianos y entre formaciones de extrema derecha del país.

A raíz del vídeo, la política polaca Anna-Maria Żukowska, miembro del partido de izquierdas Lewica, advirtió de que "esta vez" no votaría a Ucrania en Eurovisión. "Si Ucrania se centra en promover a Bandera en su política histórica, desanimará a Europa, que tiene una opinión clara sobre los colaboradores nazis", escribió en su perfil de X.

"¿Qué tienen en común [Stepan] Bandera y Balenciaga? Libertad. Libertad de nación, libertad del cuerpo, libertad de movimiento, libertad de expresión": esta explicación procede de la web del fabricante de Banderaciaga, según la información recopilada por varios medios polacos. "Cristóbal Balenciaga tenía reputación de diseñador con estándares intransigentes y Christian Dior llegó a llamarlo 'el mejor maestro de entre todos nosotros'. Stepan Bandera también fue intransigente en su lucha y quería la plena independencia de la nación ucraniana", continúa.

Desde Polonia, las redes sociales se han llenado de críticas contra la cantante, algunas incluso haciendo referencia a su nombre artístico —el nombre real de la artista Jerry Heil es Yana Oleksandrivna Shemaieva—, que incluye la palabra 'Heil', que forma parte del tradicional saludo nazi, Heil Hitler. Sin embargo, ella misma explicó que su nombre artístico procede del nombre del personaje de dibujos animados Jerry Mouse y del "primer apellido estadounidense que le gustó" buscando en Internet. "Heil debería pronunciarse como 'Hale', y no como el saludo nazi", señalan desde un reportaje publicado en Kyiv Post.

El conocido músico y compositor polaco Jan Pospieszalski también ha reaccionado a lo que muchos han querido llamar 'Banderagate', asegurando que se ha quedado "sin palabras" al ver las imágenes de la joven artista. "Escribiré esto: no a la enseñanza de historia de Ucrania en las escuelas polacas. Demos a los niños ucranianos que estudian en Polonia la oportunidad de conocer la verdadera historia".

Quién fue Stepan Bandera y por qué se enfada Polonia

Stepan Andríyovich Bandera (1909-1959) fue un político ucraniano, nacionalista de extrema derecha, miembro de la Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN). En 1933 se convirtió en en líder de los radicales sobre el terreno y defendía una "postura intransigente en la lucha contra los reales y supuestos opresores del pueblo ucraniano", según explica Gennadi Knepper en '¿Héroes o villanos? El nacionalismo radical ucraniano en la Segunda Guerra Mundial', publicado en la Revista Catalana de Historia en 2022.

En 1934, Stepan Bandera fue condenado a cadena perpetua acusado de haber organizado el atentado que acabó con el asesinato del ministro de Asuntos Interiores de Polonia, Bronislaw Peracki. "El hecho de haber sido perseguido como uno de los líderes principales de la juventud nacionalista ucraniana contribuyó a la aparición del mito heroico acerca de Bandera, lo cual explica en parte su singular importancia en el período inicial de la Segunda Guerra Mundial, cuando después del fiasco militar de Polonia consiguió recuperar su libertad", señala Knepper en su estudio.

Al salir de la cárcel, la OUN se escindió en dos organizaciones, OUN-M y OUN-B, siendo esta segunda la liderada por Bandera. Frente a la postura más "cautelosa" del OUN-M en busca de la independencia ucraniana, los partidarios de Stepan Bandera defendían la necesidad de organizarse y hacer un llamamiento a una "revolución" con el fin de fundar un Estado "soberano, nacional y social, sobre las ruinas del imperio moscovita de la URSS".

Después de la invasión alemana de la URSS, en 1941, Bandera declaró en Lviv —territorio ocupado por la Alemania nazi— la independencia de Ucrania, y pese a su vinculación con la Alemania nazi, acabó siendo detenido por la GESTAPO e internado en el campo de concentración de Sachsenhausen, aunque en un sector reservado para presos políticos, "que recibían un trato privilegiado". Allí estuvo retenido hasta que finalizó la Segunda Guerra Mundial.

En 2010, el expresidente ucraniano Viktor Yushchenko declaró a Stepan Bandera Héroe Nacional de Ucrania, título que contó con el rechazo del Parlamento Europeo. Yuschenko, por su parte, nunca se ha arrepentido de ello. "¿De qué se acusa a Bandera? De haber promovido la independencia de Ucrania en 1941", explicó en una entrevista concedida a El Mundo en 2022.

"Un héroe nacional es aquel que luchó por la independencia y libertad de su país. La propaganda rusa pretende convencer a los europeos de que somos antisemitas, algo imposible ya que este siempre ha sido un país que acogió a millones de judíos durante siglo. Había judíos en todas las aldeas. Mi abuela protegió y escondió a tres judíos (durante la Segunda Guerra Mundial). Bandera no caminó sobre las aguas del Mar Muerto. No fue un santo y hay páginas de su biografía que no quiero discutir, pero no se pueden sacar de contexto", aseguró entonces.