Un juez de Minnesota se planta ante la gestión migratoria de Trump y amenaza con declarar en desacato al ICE: "La paciencia del tribunal se ha agotado"

¿Por qué es importante? El juez federal Patrick Schiltz ha citado al director interino del ICE, Todd Lyons, para que explique por qué la agencia no ha concedido en varias ocasiones vistas judiciales para la posible concesión de fianza a inmigrantes detenidos pese a las órdenes dictadas por múltiples tribunales de Minneapolis.

El juez federal Patrick Schiltz ha citado al director interino del ICE, Todd Lyons, para explicar por qué la agencia ha incumplido órdenes judiciales sobre vistas de fianza para inmigrantes detenidos en Minneapolis. Schiltz ha advertido con abrir un procedimiento por desacato si no se presentan explicaciones satisfactorias. Esta citación llega tras redadas masivas y la muerte de dos civiles, incluido Alex Pretti, quien fue abatido por agentes de inmigración. El presidente Trump, tras críticas a las autoridades locales y tensiones crecientes, ha decidido enviar a Tom Homan como nuevo interlocutor, reemplazando al oficial Greg Bovino, para aliviar la situación.

Se estima que hasta 3.000 agentes del del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han llegado a patrullar las calles de Minneapolis. Su impunidad ha sido total, hasta ahora: el juez federal principal para el distrito de Minnesota, Patrick Schiltz, amenaza con abrir un proceso contra el director interino de esta agencia, Todd Lyons, por desacato y le ha ordenado que comparezca este viernes ante él. Este juez quiere que explique por qué el ICE ha incumplido los requerimiento judiciales.

En un alegato presentado el lunes, Schiltz ha citado este próximo viernes 30 de enero a Lyons para que se persone ante él y explique por qué el ICE no ha concedido en varias ocasiones vistas judiciales para la posible concesión de fianza a inmigrantes detenidos pese a las órdenes dictadas por múltiples tribunales de Minneapolis, ciudad que ha sido escenario de redadas de migrantes masivas en enero y de dos muertes de civiles a manos de agentes federales en el marco de estos operativos.

"La paciencia del tribunal se ha agotado", ha escrito Schiltz en su alegato, en el que ha amenazado con abrir procedimientos por desacato contra Lyons, según ha informado EFE. El Departamento de Seguridad Nacional, que dirige las operaciones de ICE, no se ha pronunciado sobre la comparecencia o no de Lyons o si el Gobierno Federal intentará bloquear la citación en los juzgados.

El requerimiento llega en un momento marcado por la muerte de Alex Pretti, ciudadano de Minneapolis que el sábado falleció a causa de múltiples disparos de agentes de inmigración, el segundo incidente de este tipo en la ciudad en menos de tres semanas tras el fallecimiento de Renee Good el pasado 7 de enero.

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, ha considerado que las autoridades locales han animado a la población a interferir en las labores de los agentes de inmigración y ha tachado a los jueces de "activistas" por tratar de cuestionar sus estrategias. La muerte de Pretti, que, sin ofrecer resistencia violenta fue asaltado por varios agentes que le dispararon por la espalda tras desarmarlo, ha llevado a la Casa Blanca a dar un golpe de timón y aflojar su operativo, que ha supuesto el despliegue de unos 3.000 agentes en la ciudad después de que Trump pusiera en el foco casos de malversación de fondos federales que involucran a la comunidad somalí de la ciudad.

Este lunes, Trump habló con el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, para rebajar la tensión y anunció que enviaría al zar de la frontera, Tom Homan, para ser su interlocutor. Homan reemplaza de este modo a Greg Bovino, oficial de la Patrulla Fronteriza que había dirigido el gran despliegue y se había ganado la creciente antipatía de la ciudadanía. Frey aseguró que espera que algunos agentes del operativo abandonen la ciudad hoy mismo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.