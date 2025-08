El agitador de ultraderecha Tommy Robinson, detenido por una agresión en una estación de Londres

El agitador británico de ultraderechaTommy Robinson, exlíder de la Liga de Defensa Inglesa, ha sido detenido por la Policía británica como sospechoso de una agresión ocurrida el pasado mes de julio en la estación de tren de St. Pancras, en Londres. La Policía de Transporte Británica ha confirmado que un hombre de 42 años, procedente de Bedfordshire, había sido arrestado por esta agresión, que tuvo lugar el pasado 28 de julio, aunque no confirmó su identidad. Medios británicos como la cadena BBC o The Guardian han señalado, no obstante, que se trata del ultraderechista.

Las autoridades han indicado que el arresto tuvo lugar en el aeropuerto de Luton, poco después de las 18:30h del lunes, después de haber recibido una notificación de que el hombre había subido a un avión con destino Londres desde Faro (Portugal). La Policía estaba detrás de él para interrogarlo desde que salió de Reino Unido, el 29 de julio, en un avión con destino a Tenerife. Robinson, cuyo nombre real es Stephen Yaxley-Lennon, está bajo custodia policial a la espera de ser interrogado, según The Guardian.

La agresión tuvo lugar el 28 de julio en Londres: en varios vídeos grabados en la estación se ve a un hombre en el suelo, inmóvil, mientras Robinson camina de un lado al otro, alegando defensa propia. La semana pasada, la Policía indicó que el agredido tenía "lesiones graves", pero que su vida no estaba en riesgo. Días después, confirmó que el hombre recibió el alta hospitalaria.

En el vídeo no se ve el momento de la agresión. En el curso de la investigación, se están analizando las cámaras de seguridad de la estación donde tuvo lugar la agresión. Robinson es un conocido agitador de extrema derecha y una de las voces que instigó, el pasado verano, las protestas ultra en Reino Unido tras el apuñalamiento de tres niñas. Fundó la Liga de Defensa Inglesa, uno de los principales grupos detrás de aquellas protestas, fue expulsado de Twitter por violar las reglas que prohíben la incitación al odio y cuando Elon Musk compró la red social, su cuenta fue reactivada.