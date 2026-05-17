Un informe del Pentágono asegura que Cuba habría adquirido más de 300 drones militares y estudia cómo utilizarlos contra EEUU

¿Por qué es importante? Según el medio 'Axios' citando a un funcionario estadounidense, EEUU no cree que haya un ataque cubano inminente pero sí consideran que se están preparando ante una posible escalada de las hostilidades.

El Pentágono ha informado que Cuba ha adquirido más de 300 drones militares, lo que genera preocupación sobre su posible uso contra la base estadounidense en Guantánamo, buques militares y Florida. Según 'Axios', esta información proviene de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que señalan que Cuba ha estado obteniendo drones de ataque de Rusia e Irán desde 2023. Además, en el último mes, Cuba habría solicitado más drones y equipo militar a Rusia. Aunque el Pentágono no considera a Cuba una amenaza inminente, la cercanía geográfica y el uso de drones por parte de Irán en Oriente Medio aumentan la preocupación.

El Pentágono cree que Cuba ha adquirido más de 300 drones militares y está valorando cómo utilizarlos para atacar la base estadounidense en la Bahía de Guantánamo, buques militares estadounidenses y posiblemente Florida. Así lo asevera el medio 'Axios' según una información del servicio inteligencia estadounidense que ha compartido con el medio de comunicación.

Según funcionarios estadounidenses, el régimen cubano ha estado adquiriendo drones de ataque de "diversas capacidades" tanto de Rusia como de Irán desde 2023, los cuales ha almacenado en lugares estratégicos de toda la isla.

Y, supuestamente, en el último mes Cuba habría solicitado más drones y equipo militar a Rusia, según unas interceptaciones de inteligencia que habría realizado Estados Unidos en las que también apuntan que los servicios de inteligencia cubanos están "intentando averiguar cómo Irán ha resistido".

Dicho informe avala la teoría de la Administración Trump de que Cuba supone una amenaza para EEUU. "Cuando pensamos en que ese tipo de tecnologías estén tan cerca y en la existencia de una variedad de actores malintencionados, desde grupos terroristas y cárteles de la droga hasta iraníes y rusos, resulta preocupante", ha asegurado un funcionario estadounidense al citado medio.

Una preocupación agravada por un lado por el uso que Irán ha hecho de dichos drones contra bases estadounidenses en Oriente Medio así como por la cercanía de la isla con territorio estadounidense.

Ahora bien, al mismo tiempo el Pentágono apunta que Cuba todavía no es una amenaza inminente ni considera que esté planteando activamente un ataque, sino que dicha compra de armamento sería para ejecutar planes de guerra en el caso de que estallaran las hostilidades.